Suspendida la Nocturna de Modúbar 2021

Por segundo año consecutivo no se celebrará la Nocturna de Modúbar. Este lunes el Club de Montaña Modubeos y el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos han emitido un comunicado en el que señalan que la prueba, que estaba prevista celebrarse el próximo 8 de mayo de 2021, se suspenderá ante la incertidumbre que existe aún sobre la evolución de la pandemia.

Este es el comunicado íntegro publicado por la organización:

Se aproxima la fecha en la que en otros años solemos abrir el periodo de inscripciones para la Nocturna de Modúbar, el día 19 de marzo (Día del Padre). Sin embargo, el grupo de personas que formamos parte la organización, el Club de Montaña Modubeos y el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos (IDJ), ante la incertidumbre provocada por la COVID-19 hemos acordado NO CELEBRAR la Nocturna de Modúbar - Diario de Burgos este año 2021.

La actual pandemia no parece que sea algo que vaya a resolverse a corto-medio plazo, con sus idas y venidas nos va acompañar durante un tiempo. Hemos aparcado nuestras enormes ganas e ilusión por celebrar una nueva edición el segundo fin de semana de mayo y reflexionado seriamente sobre la situación que vivimos. Por responsabilidad estamos convencidos que la Nocturna no debe celebrarse. Son tiempos en los que nos toca arrimar el hombro y no crear problemas allá donde no existen.

La Nocturna de Modúbar – Diario de Burgos no es un evento deportivo que se pueda organizar y dejarlo a expensas de la suerte o de una decisión de última hora. Dicho de otra forma, no podemos abrir las inscripciones, alimentar una ilusión y ponernos a funcionar sin saber si se va a poder celebrar hasta el último momento. Preferimos no crear falsas esperanzas a los corredores.

Por otro lado, las restricciones y limitaciones que debemos cumplir para la realización de la carrera significan perder la esencia de lo que es una NUESTRA NOCTURNA, el poder interactuar, juntarse, abrazarse y compartir, no estaría a nuestro alcance. En el supuesto de que se pudiera celebrar, no tendría la esencia de la Nocturna de Modúbar. Estamos seguros de que nos comprenderéis.

Para finalizar queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a todos los voluntarios, colaboradores, patrocinadores y participantes. Esperamos seguir contando con vosotros en próximas ediciones.