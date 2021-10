San Pablo Burgos visita al Bilbao arropado con más de 400 aficionados

El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Zan Tabak, señaló en la previa de esta jornada que su rival, el Surne Bilbao Basket, destaca por "tener muchos puntos fáciles" en sus posiciones exteriores aunque "con problemas en defensa", precisamente el punto fuerte del conjunto burgalés.



Los azulones visitarán al equipo de Alex Mumbrú este domingo, desde las 17:00 horas en el Bilbao Arena acompañados por más de 400 seguidores desplazados hasta allí para apoyar al equipo.



Para la visita al Bilbao Arena, Tabak no podrá contar con Marc García, que continúa con los problemas físicos que ha arrastrado durante las últimas semanas.



Los demás jugadores de la plantilla estarán disponibles para tratar de sumar una nueva victoria de Liga Endesa a domicilio ante un equipo que consiguió su primera victoria la jornada anterior tras un mal arranque de temporada.



El técnico de los burgaleses advirtió sobre el cuadro bilbaíno su facilidad de anotación pero añadió que la clave pasará por "intentar limitar la aportación de estos jugadores exteriores e intentar tener la suficiente paciencia y acierto en el tiro para poder competir en ataque".



Los vizcaínos no podrán contar con Tomeu Rigo para este encuentro, pero se prevé que tengan al resto de la plantilla disponible, dentro de la que destaca la aportación de sus exteriores, con una especial incidencia de Valentin Bigote o Andrew Goudelock.



"Cuando tienen el día y empiezan a caer todos esos triples es muy difícil pararlos", recalcó Tabak, por lo que deberán "salir mentalmente bien preparados".



En el juego interior, sobresale el dominicano Ángel Delgado, que se presenta como el quinto máximo reboteador de la competición, con 7 capturas por partido, y el segundo mejor en lo que se refiere al rebote ofensivo, que se enfrentará a otra de las fortalezas del equipo burgalés, el rebote defensivo.





Marc García pasará por el quirófano y el San Pablo no buscará sustituto

El escolta del Hereda San Pablo Burgos Marc García pasará en los próximos días por el quirófano para ser sometido a una ablación cardíaca, una intervención quirúrgica que le mantendrá alejado de los terrenos de juego por un tiempo aún por determinar pero con la que podrá superar el problema médico de salud que padece desde los inicios de la presente temporada, aunque el club no le buscará sustituto.



El catalán no ha podido rendir al cien por cien en este inicio liguero debido a esa dolencia cardiaca, que no le está permitiendo ser de la partida en los encuentros que está disputando el club burgalés y, tras someterle a diferentes pruebas, finalmente pasará por quirófano.



"A Marc García se le ha realizado ya otro de los estudios que estaban programados para dar con los motivos de sus molestias físicas, y al final se ha decidido que sea sometido a una intervención, una ablación, para que se recupere cuanto antes", señaló el directivo burgalés Albano Martínez, que recordó que "otros jugadores de baloncesto han pasado por esa prueba y siguieron jugando con normalidad".



Hasta el momento el jugador catalán ha tenido una aportación testimonial en el equipo dirigido por Zan Tabak, quién añadió que "el baloncesto es un juego, un deporte, que pasa a un segundo plano cuando la salud de un chico joven está por delante".



El croata se alegró al conocer que "el problema que tiene no es nada serio" y espera que "se recupere lo antes posible" poniendo siempre por delante "la salud de Marc García".



Una baja indeterminada que pone en serios problemas a la entidad azulona pues el escolta ocupaba una de las cuatro plazas nacionales necesarias para ACB, cinco para la Basketball Champions League, y tanto el club como el cuerpo técnico están a la espera de conocer cuánto va a alargarse la baja de Marc García.



"Es un cupo y buscar uno en medio de temporada es difícil", señaló Tabak, quien añadió que la situación se complica ya que Marc García "es un cupo que además de ser nacional da rotación", por lo que, por el momento, se descarta que el club acuda al mercado de fichajes para "fichar un nacional que solo cumpla su función de cupo" y se apostará por el segundo equipo, que milita liga EBA, para ayudar en los entrenamientos y hacer número siempre que sea necesario, como ocurrió el pasado martes con la convocatoria de Álvaro Martínez para viajar a Lituania.