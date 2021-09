El San Pablo Burgos permitirá la entrada a todos los que adquirieron el iBono la pasada temporada

El Hereda San Pablo Burgos podrá acoger a todos los abonados que adquirieron el iBono con la ampliación prevista del porcentaje de aforo al 80% en recintos cerrados. Esto quiere decir que todos los abonados podrán acceder a su localidad para el partido de Liga Endesa ante MoraBanc Andorra de este sábado, día 2 de octubre, a las 20:45 horas, en el Coliseum.

Las nuevas medidas, que previsiblemente entrarán en vigor este viernes, suponen una noticia muy importante para el club burgalés, que activará de forma inmediata el iBono para que se consuma durante esta temporada 2021/22.

Como consecuencia de estas novedades, se abren varios escenarios para los abonados del Hereda San Pablo Burgos, que se detallan a continuación.

Abonados con el iBono

Todos los abonados que el año pasado adquirieron su iBono podrán entrar a disfrutar en directo de los partidos de Liga Endesa en el Coliseum a partir del duelo de este sábado frente a MoraBanc Andorra. Igualmente, los abonados tendrán acceso a los tres primeros encuentros de la Basketball Champions League, comenzando con el duelo del próximo lunes, con el que el Hereda San Pablo Burgos abrirá la competición europea de la que es doblemente campeón en la actualidad.

Abonados con el iBono + Nuevos abonos

Los abonados con el iBono que adquirieron los nuevos abonos, creados especialmente para esta temporada con la previsión de un aforo reducido al 40%, tendrán dos posibilidades con respecto al dinero que pagaron:

Devolución del precio del nuevo abono. Podrán solicitar la devolución del importe, con el descuento del partido consumido ante el Río Breogán, bien a través del correo electrónico (enviando un mail a info@sanpabloburgos.com), o bien de forma presencial en las oficinas del club (calle Juan Albarellos, 2, 1º). En ambos casos, deberá aportarse su número de cuenta para recibir la transferencia del dinero del abono. Esta devolución comenzará a realizarse a partir del miércoles 6 de octubre .

Renovación para la próxima temporada 2022/23. Los abonados tendrán la posibilidad de renovar automáticamente su abono para la próxima temporada 2022/23 si no solicitan la devolución del importe del nuevo abono. De esta forma, se asegurarán un nuevo curso del Hereda San Pablo Burgos en el Coliseum, al mismo precio de esta campaña, sin necesidad de realizar colas para la renovación durante el próximo verano.

Abonados con el iBono + Entradas compradas para el duelo ante MoraBanc Andorra

Los abonados con el iBono que han adquirido entradas para el partido ante MoraBanc Andorra de este sábado en el Coliseum recibirán la devolución del importe para el encuentro de igual manera que se gestionará el retorno del dinero de los nuevos abonos. Podrá solicitarse enviando un mail a info@sanpabloburgos.com o bien de forma presencial en las oficinas del club (calle Juan Albarellos, 2, 1º). Esta devolución comenzará a realizarse a partir del miércoles 6 de octubre . Igualmente, se habilitará la posibilidad de que este dinero quede acumulado en su monedero de usuario para gastarlo en merchandising, entradas, etc.

La venta de entradas quedará suspendida

Por el momento, el Hereda San Pablo Burgos no pondrá entradas a la venta para los no abonados, ya que se completará el 80% de aforo previsto con la presencia de sus abonados. En el supuesto de que las futuras medidas pudieran dar cabida a un porcentaje más amplio en el pabellón, el club valorará la posibilidad de vender entradas para los no abonados e informará a través de los cauces habituales.

Importante: Recogida del iBono

Los abonados que no acudieron a la oficina del club (calle Juan Albarellos, 2, 1º) a recoger su iBono físico podrán hacerlo en el horario habitual, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Asimismo, dado que no se pondrán a la venta entradas para este próximo encuentro, se habilitarán las taquillas del Coliseum este sábado, desde las 18:15 horas, para recogerlo. En cualquier caso, será necesaria la identificación con el DNI del abonado. Será obligatorio presentar el iBono para acceder al pabellón .