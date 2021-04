Ricardo Úriz anuncia su retirada

El veterano base azulón Ricardo Úriz ha anunciado que pondrá punto final a su carrera deportiva al término de la presente temporada, tras 23 años compitiendo como profesional. A sus 40 años, el navarro se despedirá del baloncesto de la mano del Tizona Universidad de Burgos el próximo 16 de mayo de la forma que siempre quiso, dentro de una cancha. Ricardo dejará atrás una dilatada trayectoria iniciada a finales de los años 90 y en la que ha militado en algunos de los mejores equipos del país.

En su larga etapa en la ACB disputó 357 encuentros, mientras que en LEB Oro logró un total de cinco ascensos de categoría con tres clubes distintos. Formado en la cantera del Alvecón Maristas de Pamplona, dio sus primeros pasos en la élite del baloncesto nacional en las filas del Saski Baskonia con apenas 18 años. Tras su paso por el CB Villa de los Barrios de Cádiz, regresó a la ACB de la mano del CB Valladolid. Siguió creciendo como deportista en el Basket Zaragoza y en el Bilbao Basket, donde logró su primer ascenso.

Su carrera continuó en el País Vasco, al enrolarse en las filas del Guipuzkoa Basket con quienes viviría otros dos ascensos en seis campañas. En 2011 regresó a Valladolid y, un año después, inició la primera de sus tres temporadas en el CB Canarias. Tras pasar por el CB Fuenlabrada, bajó un peldaño para regresar a San Sebastián, de nuevo en LEB Oro y con quien volvería a lograr el premio del ascenso de categoría. No obstante, su carrera continuó en tierras gallegas, en el CB Breogán, con quien regresaría un año después a la ACB. Finalizado su último curso en la máxima liga española, volvió a la LEB Oro con el Cáceres Ciudad del Baloncesto. Cumplidos los 40 años, no quiso despedirse del baloncesto fuera de las canchas de forma obligada por la pandemia sanitaria y recaló en el Tizona Universidad de Burgos.

En esta última temporada en el conjunto azulón, el navarro ha compartido la labor de creación con el capitán Ayoze Alonso, siendo el segundo máximo asistente del equipo tras el propio jugador canario. En sus 19 partidos disputados hasta el momento ha promediado 19 minutos, 5 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes y 6 créditos de valoración. Aún restan tres encuentros para la conclusión de la liga, en los que podrá despedirse del profesionalismo ante su afición. El último de ellos tendrá lugar el fin de semana del 16 de mayo en El Plantío ante el Real Murcia Baloncesto.

Ricardo Úriz ha querido agradecer el apoyo recibido durante estos años por parte de sus seres queridos y de todos sus compañeros de profesión, y ha detallado en el siguiente comunicado lo que han supuesto para él estas más de dos décadas como deportista profesional:

“Mi cuerpo me pide descanso. Han sido 23 temporadas muy intensas. Ha llegado el momento. Me retiro como jugador profesional de baloncesto. Gracias a mi familia y amigos por estar siempre ahí. Gracias Ainara por acompañarme en este camino y estar siempre a mi lado. Sin tu apoyo todo esto habría sido imposible y he podido cumplir otro sueño, que mis hijos, Aimar, Izan y Julen, tengan el recuerdo de verme jugar. Y, por último, gracias a todas las personas que habéis confiado en mí: entrenadores, compañeros, fans, periodistas, directivos… Me siento orgulloso de todos los pasos que he dado y de haberme entregado en cada proyecto y cancha en la que he estado. Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado poder jugar hasta los 40 años. He disfrutado cada segundo al máximo y me siento un privilegiado por haber vivido esta trepidante aventura. Espero que me recuerden como un buen compañero, un cabezota, un tío implicado y, sobre todo, por un apasionado de este deporte. Ha llegado el momento de apartarme a un lado, pero sé que siempre iremos de la mano. Gracias / Eskerrik asko / Thank you, baloncesto”.

El Tizona Universidad de Burgos se enorgullece de haber podido contar en sus filas con un jugador de la talla de Ricardo Úriz, le agradece el trabajo y entrega mostrados desde su llegada al club y le desea la mayor de las suertes en sus proyectos futuros.