La M.O.D.A. pondrá la sintonía oficial de La Vuelta 21

El grupo burgalés La M.O.D.A. pondrá la sintonía oficial de la presente edición de La Vuelta 21, según avanzó hoy en el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos el director general de La Vuelta, Javier Guillén.

La canción elegida de la Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) es '1932'.

El acto de presentación de la canción elegida como sintonía oficial de La Vuelta 21 con la asistencia del vicepresidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Antonio Méndez Pozo; el vicealcalde de Burgos, Vicente Marañón; el presidente de la Diputación, César Rico; el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y el director general de La Vuelta, Javier Guillén, entre otros, además de los integrantes del grupo burgalés La M.O.D.A.

Serán 21 etapas, que comenzará el 14 de agosto con una contrarreloj individual de ocho kilómetros con inicio y meta en la Catedral de Burgos, que celebra su 800 cumpleaños, y una contrarreloj final el 5 de septiembre de más de 30 kilómetros con meta en la Seo de Santiago de Compostela, que sustituye a Madrid como fin de la carrera y como guiño al ‘Año Xacobeo’.

???? '1932' del grupo burgalés @estoesLaMODA, sintonía oficial de #LaVuelta 21



???? '1932' from Burgos band @estoesLaMODA, is the official song of #LaVuelta21pic.twitter.com/yvzr6qH7Mm