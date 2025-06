Michu califica la temporada del Burgos CF como "la peor" en Segunda y está valorando la renovación de Edu Espiau

Michu califica la temporada del Burgos CF como "la peor" en Segunda y valora la renovación de Edu Espiau

El Burgos CF ha cerrado su cuarta temporada consecutiva en el fútbol profesional con sensaciones agridulces y desde el club se asume que esta ha sido "la peor de las cuatro", según ha reconocido el director deportivo, Miguel Pérez Cuesta 'Michu'.

En una rueda de prensa para hacer balance de temporada, el director deportivo ha asumido que ha sido un curso en el que el equipo no ha alcanzado los objetivos esperados, y que ha dejado muchas lecciones de cara al futuro inmediato. "Como no estamos contentos, queremos dejarlo claro. Estamos aquí para pelear por más", subrayó Michu en su balance, quién añadió que ha sido "una temporada complicada".

El club cuenta con una base importante de futbolistas con contrato en vigor, lo que permite mirar "al futuro con estabilidad", señaló Michu, quien también confirmó su continuidad en el proyecto. "Hay que mejorar mucho y asumimos los errores: los futbolistas, el cuerpo técnico y nosotros también", ha añadido el director deportivo del conjunto burgalés, que ha terminado en mitad de la tabla clasificatoria.

edu espiau podría renovar con el burgos cf

Uno de los nombres propios es el de Alex Sancris, quien no continuará en el equipo tras recibir ofertas de Primera División y otro el de Edu Espiau, que por su parte finaliza contrato, pero el club se plantea su renovación. "Sus números no son los mejores, pero su rendimiento ha sido muy valorado en el club. Veremos si podemos llegar a un acuerdo", ha señalado el asturiano.

Antes de que te des cuenta, ya estaremos juntos de nuevo. @Burgos_CF 🤍🖤 pic.twitter.com/4fZRWz34E8 — Edu Espiau 🦏 (@EduEspiau19) June 1, 2025

Sobre los cedidos en otros clubes, como son Saúl del Cerro y Lucas Ricoy, Michu dejó claro que será el técnico el que tome la decisión final y añadió que "se valorará en pretemporada" si continúan en el proyecto.

plantilla corta y de más nivel

Un proyecto que "tendrá objetivos ambiciosos" y se peleará por ello "desde el primer día de temporada" y con "una plantilla corta", según ha señalado Michu a petición del técnico Luis Miguel Ramis, por las condiciones del calendario de este año con solo 19 jornadas antes de la apertura del mercado invernal y sin jornadas intersemanales.

El director deportivo no descarta la salida de algunos de los jugadores en forma de cesión, como puede ser de Mimbacas o Milicic, a quién considera "chicos de futuro" y que saldrán "si no van a tener minutos".

aumentará el límite salarial

Con un límite salarial de entorno a "8 o 9 millones de euros" el club buscará reforzar "la delantera, las bandas y la portería" de cara a la próxima campaña, apostilló. Además, el director deportivo del Burgos CF, ha hecho oficial la salida de media docena de futbolistas que no continuarán en la plantilla blanquinegra la próxima campaña.

seis futbolistas no serán renovados

Entre ellos se encuentran Tomeu Nadal, quien finaliza contrato y no será renovado, después de una campaña en la que no ha disputado ni un solo minuto con la camiseta del Burgos, tras llegar en el mercado invernal procedente del Tenerife.

Tampoco seguirá Elady Zorrilla, con un papel intermitente en el tramo final de liga, quien también pone fin a su etapa en El Plantío, después de que el club le confirmase tras el partido del Málaga que no cuenta con él.

Raúl Navarro, uno de los jugadores más polivalentes de la plantilla y con varias temporadas en el club, superviviente junto a Aitor Córdoba del equipo que ascendió a Segunda, no seguirá tampoco tras concluir su vínculo contractual y vivir una campaña marcada por las lesiones.

Lo mismo sucede con Konan, lateral izquierdo que a pesar del buen cartel que tiene no ha contado en los planes de Ramis esta temporada y se marchó con su selección, Costa de Marfil, antes de que finalizase la temporada, dejando el club sin previo aviso.

Otro que no continuará es Alex Sancris, quien ha sido el protagonista de las últimas dos temporadas y su buen hacer en el equipo le han valido para conseguir una llamada de Primera División, aún no se sabe dónde jugará el madrileño, pero Michu ha confirmado que dará el salto a la máxima categoría. "Estoy muy contento y muy orgulloso de que Sancris juegue en primera división", señaló Michu quién recordó que "llegó a Burgos desde Primera RFEF y es un chico al que le costó mucho llegar al fútbol profesional".

A estas bajas se suma la ya anunciada de Dani Ojeda, quien se ha despedido de la afición a través de redes sociales tras dos temporadas.

En cuanto a los futbolistas cedidos, Pipa -por el Ludogorets-, Rubén Quintanilla -por el Almería- y Borja Sánchez -Real Oviedo- regresarán a sus clubes de origen tras finalizar sus respectivos acuerdos de préstamo.