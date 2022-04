Julián Calero, al borde de las lágrimas ante la pregunta de COPE por el mensaje de la afición

El entrenador del Burgos CF, Julán Calero se mostró tremendamente emocionado ante la pregunta de COPE Burgos por el mensaje que le había trasladado la afición.

El equipo blanquinegro se impuso 2-1 al Ibiza con los goles de Juanma y Guillermo, este último de penalti, y con la ayuda del VAR que estimó correctamente que un trallazo del jugador del Ibiza Cristian Herrera se estrelló en el larguero y a punto estuvo de traspasar al completo la línea de gol ante la parada in extremis del guardameta del Burgos CF Alfonso Herrero.

Sufrieron de lo lindo los locales en la recta final ante los isleños, que acecharon la portería burgalesa en busca del gol del empate.

Con esa victoria, el Burgos CF se sitúa en décima posición con 49 puntos, a uno tan solo de esa meta que se marcaron al inicio de temporada y que hace que la permanencia esté prácticamente garantizada aunque todavía no de forma oficial.

Por ello, se puede decir que el objetivo está más que conseguido y ahora toca pensar en otras metas con las que acabar de forma digna una gran temporada.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El esfuerzo realizado por los jugadores y el propio entrenador fue más que recompensado por una afición que se volcó con el equipo al final del partido. Más de 8.000 personas corearon con fuerza en El Plantío "Calero quédate, Calero quédate". Un momento cargado de emoción y que, ante la pregunta de COPE por ese momento, al entrenador del Burgos casi se le saltan las lágrimas.

"Sí, me ha emocionado, a la primera, me ha emocionado y me vuelvo a emocionar ahora porque han sido 2 años de mucho trabajo, de mucha dificultad y de vez en cuando la vida te da estas cosas, te las regala y cuando te regala algo como esto, tan maravilloso, pues te emocionas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Calero no quiere hablar de renovar hasta que no acabe la liga pero asegura que "ante inferioridad de condiciones, mi prioridad estará en el Burgos" al que, eso sí, para quedarse, le exigirá muchas "mejoras" y "un proyecto".