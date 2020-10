El Hereda San Pablo Burgos se clasificó este viernes en Atenas para la final de la Liga de Campeones de baloncesto (BCL) tras derrotar con solvencia en la primera semifinal al Dijon francés por 81-67.

El equipo burgalés buscará el domingo en su primera final continental el título frente al ganador de la segunda semifinal, que juegan a continuación el Casademont Zaragoza y el AEK de Atenas.

