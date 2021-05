Franco Caselli, presidente del Burgos CF: "Quisimos mantener la ilusión y salvaguardar el espíritu del equipo"

El presidente del Burgos CF, Franco Caselli, ha emitido un comunicado en respuesta a la denuncia pública realizada por los jugadores y cuerpo técnico del club, en la que hacen saber los problemas económicos por los que atraviesan, destacando que se les adeudan tres mensualidades.

Una respuesta que ha decepcionado a gran parte de la afición, que esperaba respuestas claras a las reclamaciones de los jugadores. En el ambiguo comunicado, que reproducimos íntegramente a continuación, no se dan explicaciones a por qué no se les han abonado las nóminas pendientes ni cuestiones tan básicas como no disponer de botellas de agua para el día a día. Tampoco responden a cuándo cobrarán ni aclaran si el equipo podrá viajar a Extremadura con normalidad para la disputa del playoff a Segunda División y alojarse en un hotel para su concentración, pagos que los jugadores desvelaban no se habían podido realizar con anterioridad.

La plantilla del Burgos CF denuncia la "extrema dificultad económica" del club a una semana del playoff a 2ª Jugadores y cuerpo técnico del equipo blanquinegro afirman que no se ha podido abonar el pago de los hoteles en los desplazamientos, los test de covid-19 y hasta el agua emotellada Redacción COPE BurgosBurgos 07 may 2021 - 15:19

Esta es la respuesta publicada por el presidente del Burgos CF, Franco Caselli:

Desde hace meses venimos haciendo un enorme esfuerzo para que los problemas que hoy afectan al mundo entero no se trasladen a la cancha. Nos enfocamos fuertemente en lo deportivo, pues la ilusión de tener un equipo competitivo y fuerte que uniera a toda la familia burgalesa es nuestra mayor ilusión y uno de los motivos por los que llegamos aquí.

Left4:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hay muchos ejemplos de situaciones problemáticas en el mundo y también de equipos poderosos de España, con otros ingresos y otras posibilidades, que tienen su principal origen en la dificultad para generar recursos producto de la pandemia.

Quisimos mantener la ilusión y salvaguardar todo lo posible el espíritu del equipo. El esfuerzo del cuerpo técnico y los jugadores viene siendo excelente. Nos encolumnamos y dimos nuestro máximo esfuerzo para resolver los problemas que fueron aconteciendo, siempre entusiasmados con la idea de que es una situación coyuntural que vamos a solucionar.

Los problemas incluyen dificultades producto del momento que vive el mundo y también un contexto extraño en la ciudad.

Left5:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por un lado, la ilusión de haber armado y ver compitiendo un equipo con pretensiones reales de tener grandes objetivos, en nuestro segundo año de gestión y luego de haber sido parada la competencia en nuestra primera temporada cuando estábamos en plena remontada luego de un mal comienzo. Por el otro, la aceptación de que la otra esperanza que motivó nuestra llegada, la unidad de la familia burgalesa detrás de un escudo, todavía forma parte de las tareas por hacer.

El esfuerzo personal realizado para sostener esta gran campaña viene siendo enorme. El costo que implica no poder disfrutar del todo de este momento deportivo, también.

Hemos hecho un gran esfuerzo para que la plantilla tuviera todo lo que necesita para competir, en la logística diaria y también en los traslados. Por supuesto, cumplimos con todas las disposiciones y controles por la pandemia. Incluso estar explicando esto nos parece inconducente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sabemos que no estamos solos en el esfuerzo que venimos sosteniendo. Todos aportaron lo mejor. La dirección deportiva, el cuerpo técnico, los jugadores, los trabajadores del club y una masa societaria que ha apoyado. A todos les estamos profundamente agradecidos.

También comprendemos que el hostigamiento permanente desde afuera puede dañar y generar incertidumbre en los diferentes actores del equipo y también de la afición. El tiempo pondrá las cosas en su lugar.

Falta el último esfuerzo. Es el momento más importante de la temporada y es ahora donde más enfocados debemos estar. Queremos mantener la esperanza de que en un año muy difícil no sólo para instituciones deportivas sino para la historia de la humanidad estamos construyendo algo realmente grande.

Seguiremos trabajando con la esperanza de un futuro mejor.

¡Aúpa Burgos!

Franco Caselli