Felipe Orts impone su ley en XVI Circuito Ciclocross

Cuarta victoria consecutiva de Felipe Orts. El CX Villarcayo completó el primer bloque competitivo de la disciplina en nuestro país. En los instantes iniciales, Orts optó por quedarse en la retaguardia de las primeras seis posiciones para observar a sus rivales. Sin miramientos, incrementó la velocidad del grupo y se marchó por delante en solitario superado el paso por meta. Trazó el circuito sin errores y estableció una diferencia de 12 segundos con su perseguidor, Kevin Suárez (Nesta), a quien mantuvo a raya hasta meta. Tras el triunfo en Medina, Felipe Orts se aseguró el maillot rosa del Trofeo Diputación de Burgos de Ciclocrós.



El ciclista comentó la carrera y destacó la sección más exigente: “La arena era uno de los tramos más complicados del circuito, te quedabas muy clavado y como estabas remando unos segundos en la arena se te acercaban mucho. Parecía que estaban muy cerca, pero realmente cuando el rival pasaba también se quedaba trabado. Era un sitio complicado en el que si fallabas se te podían echar encima y en el que había que ir con cuidado”.



El alicantino ya piensa en belga e hizo un anticipo de sus próximos compromisos: “Ahora tenemos un bloque bastante intenso en Bélgica este mismo jueves y luego el sábado y domingo también con la primera Copa del Mundo, que será para mí en Zonhoven. Estas carreras en casa me sirven para disfrutar, coger ritmo, tener esa chispa de competición y ahora realmente en Bélgica es donde tengo que demostrar que el punto de forma es bueno, que he trabajado bien y a ver hasta dónde puedo llegar”, explicó.



El Burgos BH despidió el asfalto con la última prueba de carretera del año. La dureza de Boucles de l’Aulne no perdonó y la suma de pasos por las combinaciones de circuitos elaboró una carrera muy exigente, donde ‘Chupe’ trató de ser protagonista con un ataque de lejos en busca del grupo cabecero. Los morados concluyen una temporada donde la estructura ha sabido apuntar hacia los objetivos y ha demostrado dar un salto de calidad que anima y motiva de cara al próximo curso.



Mientras tanto, Orts seguirá con las competiciones de barro y la próxima semana retomá el calendario internacional con tres pruebas en Bélgica: Ardooie, el jueves; Ruddevoorde el sábado y el domingo Zonhoven, primera prueba de la Copa del Mundo donde tomará la salida el campeón de España.