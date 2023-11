Eldense - Burgos CF: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El Eldense vuelve a jugar este domingo en el Nuevo Pepico Amat, en esta ocasión ante un Burgos falto de regularidad, con la intención de sumar un nuevo triunfo, consolidarse en una posición cómoda en LaLiga Hypermotion y cerrar una gran semana de forma brillante tras sus triunfos ante el Amorebieta (2-0) en competición liguera y Jaén en Copa (2-3).

Con seis puntos de ventaja sobre la zona de descenso, el Eldense disfruta de su mejor momento de la temporada y quiere refrendarlo en una nueva cita como local. Su rival, el Burgos, no conoce la victoria como visitante, aunque el pasado jueves lo hizo en Copa del Rey en Alicante frente al Hércules (1-2).

Fernando Estévez, técnico del Eldense, avisa que el Burgos “ha roto esa dinámica fuera de casa ante un rival competitivo como el Hércules. Es cierto que son más fuertes en casa, pero a la larga esa tendencia se equilibrará porque sus comportamientos como local o visitante son similares”.





El preparador azulgrana también ha recordado durante los últimos días que el rival del Eldense “hay que saber dónde estamos y no vivir en esa montaña rusa emocional” para insistir en que “si no jugamos al 105 por ciento, esta situación de privilegio que vivimos ahora será difícil mantenerla”.

Para este encuentro, el Eldense no podrá contar con el defensa Darío Dumic, al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, y el centrocampista Youness Lachhab por lesión.

El Burgos CF afronta una nueva jornada con el objetivo de prolongar sus victorias a domicilio tras estrenarse en Copa el Rey frente al Hércules aunque en liga todavía no lo han hecho y esta sería la primera oportunidad de hacerlo.

"Queríamos ganar el primer partido fuera de casa, primero, por seguir en la competición y, segundo, para demostrarnos a nosotros mismos de que somos capaces de ganar en cualquier escenario y ante cualquier equipo", apuntó Bolo en la previa, quien espera que este sea un punto de inflexión para el equipo.

Otro de los aspectos que preocupa al técnico blanquinegro es la falta de acierto, especialmente de alguno de sus jugadores como Edu Espiau y que ha afectado al rendimiento del equipo en las últimas jornadas.





"Estoy muy contento con Edu, con Fer y con todos los delanteros, aunque claro que me gustaría que pudiéramos hacer más goles y que todas las ocasiones que generan las materializasen. Quizás si metieran tantos goles no estarían con nosotros", confesó Bolo sobre su equipo.

Enfrente estará un Eldense que viene de medirse al Real Jaén en Copa del Rey en un partido que sufrió pero espera que el rival sea "como todos los de la categoría, díficil" y con un equipo que juega ante su afición y "poco a poco se van situando en la tabla y cogiendo dinámica" de equipo profesional tras haber ascendido esta temporada.

HORARIO DEL PARTIDO



El partido correspondiente a la decimocuarta jornada de Segunda División entre el Eldense y el Burgos CF se disputará este domingo 5 de noviembre a las 21:00 horas en el Nuevo Pepico Amat. Será dirigido por el colegiado José Luis Guzmán Mansilla (comité andaluz).





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL ELDENSE - BURGOS CF

La decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion entre el Eldense y el Burgos CF se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este domingo 5 de noviembre desde las 20:30 h, en el 837 de onda media y a través de Internet en cope.es/burgos, la App de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos.

También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Telecable, Amazon Prime Video, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo y Guuk en el canal de La Liga TV Hypermotion.





ALINEACIONES PROBABLES

Eldense: Zubiaurre, Toni Abad, Carlos Hernández, Iñigo Piña, Derick Poloni, Timor, Sergio Ortuño, Marc Mateu, Chapela, Juanto Ortuño y Florín Andone.

Burgos: Caro, Navarro, Córdoba, Grego Sierra, Matos, Dani Ojeda, Mumo, Atienza, Ander Martín, Curro y Fer Niño.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (comité andaluz).

Estadio: Nuevo Pepico Amat.

Hora: 21.00.