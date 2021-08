Canal y Madrazo (Burgos BH) animan la cuarta etapa de La Vuelta con la recompensa de la combatividad

Desde la salida en El Burgo de Osma, varios corredores se movieron para formar una temprana escapada, pero pronto se deshizo el interés. Entonces, el Burgos BH quiso ser protagonista en un día que se presentaba claramente favorable para el pelotón. Ángel Madrazo y Carlos Canal encontraron la complicidad de Bou (Euskaltel) y en menos de 20 kilómetros el pelotón les dio el billete para marcharse por delante. Pronto, el trío de cabeza llegó a un entendimiento y su ventaja creció por encima de los 4 minutos.



Una vez en la provincia de Guadalajara, el gran grupo supo mantener bajo control a la escapada y tanto Madrazo como Canal imprimieron el ritmo para mantener un pulso que concluyó a 13 kilómetros de la línea de llegada. En Molina de Aragón, los ciclistas morados pudieron concluir la etapa al esprint y sin contratiempos. Además, Madrazo fue recompensado por su andadura de más de 140 kilómetros con el premio de la combatividad.



El Burgos BH hace gala desde el comienzo de la prueba de la BH Aerolight, el último modelo de la marca vitoriana en el que confluye la ligereza y agilidad de una bicicleta escaladora con la rigidez de una bicicleta aero. Carlos Canal es el encargado de lucir la BH Aerolight con una personalización especial y presume de un cuadro con un diseño limpio y aero que pesa sólo 950 gramos, probado en el túnel del viento. Este va montado con el grupo electrónico inalámbrico FSA K-Force WE y mantiene el carácter aerodinámico con el sillín Prólogo, el manillar Vision Metron y las ruedas Vision Metron, que van vestidas con los neumáticos Michelín Power Competition.



Ángel Madrazo repasó la etapa tras cruzar la línea de meta: “Hoy en la salida hablé con Canal de irnos los dos en la fuga, vino solo Joan Bou aunque pensé que se animaría algún equipo más para formar una fuga de 7 u 8, pero al final fuimos sólo tres. Desde el comienzo de la escapada hasta el final hemos hablado de llegar lo más lejos posible y de no atacarnos en ningún momento. Los tres hemos rodado muy bien pero el pelotón nunca nos ha dado más de cuatro minutos y por ello no hemos podido ir muy lejos. Aun así, contento por ser el tercer día en el que estamos presentes en la fuga y por volver a recibir el premio de la combatividad”, afirmó.



Mañana la carrera mantiene su trayectoria hacia el Mediterráneo con una cuarta etapa completamente llana. La jornada comienza en Tarancón y finaliza en Albacete después de 184 kilómetros, donde se prevé que se resuelva el quinto capítulo con una llegada masiva.