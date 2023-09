El Burgos CF noquea al Elche y sigue intratable en El Plantío

El Burgos se dio un inesperado festín de goles ante el Elche (4-0) y continúa con su racha de invicto como local un encuentro en el que los de Jon Pérez Bolo se mostraron muy ofensivos pero también sólidos en defensa lo que les permitió sumar una buena victoria.



El Elche no tuvo éxito y acusó la dificultad de El Plantío para los visitantes ante un ambiente tan abrumador a favor de su equipo y apenas contó con ocasiones muy claras, todo lo contrario a su rival que no ha fallado de cara a portería.



El Burgos no necesitó apenas tiempo para demostrar las intenciones de sumar una nueva victoria. Mumo tuvo la primera a los 30 segundos de partido pero el meta del Elche lo paró como pudo.



El Elche, por el contrario, dominó el balón en el arranque pero las ocasiones fueron para los locales hasta que Diego González cometió un penalti por mano en el área.



El VAR confirmó la infracción y Curro no desaprovechó la oportunidad desde los once metros y engañó con maestría a Edgar Badía, que se venció para el otro lado.



Los de Sebastián Beccacece tenían que remontar el resultado y cuando se vieron visos de mejoría en los ilicitanos, un disparo lejano de Saveljich dio un aviso a Edgar Badia que pudo parar la primera pero la segunda, en este caso de Curro y de cabeza, terminó dentro de la portería para poner el 2-0 justo cuando el tiempo añadido iba a cumplirse.



Tras el descanso, Fidel estrelló un balón contra el larguero que salvó a los locales, pero la atmósfera que se vivió en el estadio burgalés, llevó a los de Bolo a dejar prácticamente sentenciado el partido.



En un contragolpe comandado por Appin, cedió a Dani Ojeda para que batiera a Edgar Badía con un disparo raso y aún pudo hacer más daño Ojeda y marcar el cuarto.



El resultado no fue dado por bueno. Los de Bolo siguieron intentando hacer más daño y envalentonados por el apoyo de su afición siguieron dándose un festín de goles al llegar el cuarto.



Bermejo se encontró un balón suelto dentro del área tras un saque de esquina y sin apenas ángulo reventó la portería de Badia una vez más.





-Ficha técnica:





4- Burgos: Caro, Borja González (Andy min 77), Córdoba, Saveljich, Raúl Navarro, Curro, Mumo (Ander Martín min 52), Atienza, Dani Ojeda (Bermejo min 73), Edu Espiau (Appin min 52) y Fer Niño (Alex Sancris min 77).



0- Elche: Edgar Badia, Alex Martín (Josan min 46), Diego González (Salvador min 61), Bigas, Clerc, Fidel (Mourad min 70), Aleix Febas, Castro, Nico Fernández (Óscar Plano min 52), Tete Morente, Sergio León.



Goles: 1-0 M.38: Curro (p) 2-0 M.45+2: Curro. 3-0 M.65: Dani Ojeda. 4-0 M.88: Bermejo



Arbitro: Cordero Vega (comité cántabro). Amonestó por los locales a Caro (min 16), Edu Espiau (min 23), Appin (min 81) y por los visitantes a Nico Fernández (min 45+2).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 8753 espectadores.