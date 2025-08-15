Burgos CF - Cultural Leonesa: horario, dónde ver, escuchar y seguir el partido

El Burgos CF y la Cultural Leonesa arrancan la temporada de LaLiga Hypermotion en el Estadio de El Plantío este viernes -21,30 horas- con un duelo autonómico inédito hasta ahora en Segunda División, categoría a la que vuelven los visitantes después de siete años y con los locales buscando dar un paso adelante en sus aspiraciones de ascenso.

El renovado equipo de Luis Miguel Ramis espera a un rival que "tendrá muchísima ilusión por hacer un buen primer partido, en sacar los tres puntos, que su entrenador vea qué es lo que trabaja en el día a día", señaló Ramis en la previa del encuentro.

El último precedente oficial entre ambos equipos se remonta a la temporada 2020-21, con empate 1-1 en el Reino de León y victoria burgalesista por 2-1 en El Plantío, aunque hace tan solo dos semanas se encontraron en el mismo escenario de mañana, en partido de preparación, sin que se moviera el marcador.

bajas de los recién llegados, mario gonzález y mollejo

Ramis ha destacado que "una idea de juego clara sí dejaron ver" y en eso es lo que se ha esforzado el conjunto blanquinegro en trabajar, sin que haya bajas en los locales, salvo la de su última incorporación, el delantero burgalés Mario González, recién llegado y que tendrá que ponerse en dinámica del grupo en los próximos días y Mollejo que cumple ocho meses de lesión y se reincorporará paulatinamente al equipo.

Por su parte, la Cultural Leonesa llegará con toda la plantilla, de que dispone en la actualidad, disponible, aunque con jugadores que se han perdido una gran parte de la pretemporada, como el defensa Eneko Satrústegui o el centrocampista Sergi Maestre, bajas que a las se unieron las del lateral Víctor García y el delantero Manu Justo en el último compromiso en Lugo.ivisi

El técnico Raúl Llona incluirá en la convocatoria a su último fichaje, el centrocampista ofensivo Luis Chacón, uno de los héroes del ascenso a Segunda Dívisión y que vuelve al equipo tras una nueva cesión por parte del RC Deportivo.

Alineaciones probables

Burgos CF: Cantero, Arroyo, Córdoba, Grego Sierra, Brais, Chapela, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba, Curro y Fer Niño.

Cultural Leonesa: Badia; Guzmán, Satrústegui, Fornos, Larios; Bicho, Thiago Ojeda; Tresaco, Diallo, Collado y Paraschiv.

Árbitro: Alejandro Ojaos.

Estadio: El Plantío.

Hora: 21.30.

dónde ver y escuchar el BURGOS CF - CULTURAL LEONESA

La primera jornada de LaLiga Hypermotion entre el Burgos CF y la Cultural Leonesa se podrá escuchar en directo en COPE Burgos este viernes 15 de agosto desde las 21:00 horas, en el 837 de onda media y a través de Internet en cope.es/burgos , la App de COPE para dispositivos móviles y en el Facebook Live de COPE Burgos.

También COPE ofrecerá el partido en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva española.

En televisión, el encuentro se podrá ver a través de Movistar, Orange, DAZN, Amazon Prime Video Channels, Yoigo, MasMovil, Ocenas, Hits, Populoos, Netllar, Virgin Telco, Vodafone, Finetwork, 7PLAY, Adamo, Euskaltel (que emite en toda España, pero tiene foco en País Vasco, Navarra y La Rioja), Guuk (con foco en País Vasco y Navarra), Telecable (con foco en Asturias), R (con más foco en Galicia, Cantabria y León), Embou (con más foco en Aragón) y PTV Telecom.