La belga Lotte Kopecky, primera líder de la Vuelta a Burgos

La belga Lotte Kopecky, del SD Worx, es la primera líder de la Vuelta a Burgos femenina 2022 tras ganar al sprint en las calles de Aranda de Duero a la checa Tereza Neumanová (LIV) y Emma Cecilie Bjerg (Movistar).



Un total de 116 corredoras salieron desde la localidad burgalesa de Pedrosa del Príncipe, en una etapa que comenzó tranquila, pero que en el kilómetro 10 protagonizó una pequeña escapada formada por dos corredoras italianas, Matilde Vitillo (Bepink) y Lara Viceli (Ceratizit-WNT Pro Cycling Team), y la mexicana Andrea Ramírez Fregoso (Massi Tactic Women's Team).



Llegaron a tener 1:23 minutos de ventaja hasta Torresandino, donde la mexicana intentó irse en solidario, consiguiendo 42 segundos de ventaja respecto al pelotón, aunque a poco menos de 32 kilómetros de la meta fue cazada poniendo fin a la escapada.



Desde ese mismo momento, las corredoras del FDJ se pusieron a tirar del pelotón y a estirarlo, perdiendo a varias corredoras y formándose un grupo de unas 40 que afrontaron la entrada de Aranda de Duero con el Trek tirando al frente.



A falta de un kilómetro, el ritmo cambió para que las corredoras empezaran a colocarse en posición de afrontar el sprint.



Lotte Kopecky, desde atrás, sorprendió a muchas de sus compañeras y consiguió la primera victoria de etapa en esta carrera demostrando su buen momento de forma.

Lotte Kopecky: "Sabía que el final de etapa me convenía"

La ganadora de la primera etapa de la Vuelta a Burgos féminas 2022, la belga del Team SD Worx, Lotte Kopecky señaló tras la victoria en la primera etapa que por la mañana vio "el libro de ruta" y supo que el final de etapa era un tramo que le "convenía para luchar por ganar".



La novedad que ha introducido la organización, el vídeo de los tres últimos kilómetros de meta, sirvió a la campeona belga para "conocer los últimos kilómetros, pero también conocer cuestiones de seguridad" y le sirvió "para atacar" en el momento preciso y ayuda "mucho a situarse", ya que no conocía el recorrido.



Kopecky confesó que "las tres primeras etapas" son de su estilo y tratará de repetir victoria, pero que las Lagunas de Neila "se va a atragantar" aunque es algo que no le preocupa porque no está "para ganar etapas no para ganar por la general".



Respecto a su equipo apuntó que en principio no van a luchar por la general sino por las etapas porque varias compañeras se cayeron en Durango y la líder y favorita al triunfo, Demi Vollering tampoco está al cien por cien y "toca recuperarse" aunque no descartó que en caso de tener buenas sensaciones "se luche hasta el final".