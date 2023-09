El atacante del Burgos CF Curro Sánchez se aúpa al liderato de los goleadores de LaLiga Hypermotion

El delantero del Burgos Francisco José "Curro" Sánchez se situó nuevo como líder de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de seis dianas, tras firmar un doblete en la contundente victoria (4-0) del conjunto castellano sobre el Elche.



Sánchez, que llegaba a la cita tras anotar dos tantos en las tres últimas jornadas, abrió el marcador a los 38 minutos al transformar un penalti cometido por Diego González por tocar el balón con una mano en el interior del área tras un remate del propio Curro Sánchez.



No fue el último tanto del atacante burgalés, formado en la cantera del Sevilla, que en la prolongación del primer tiempo demostró su oportunismo al aprovechar un rechace del portero visitante tras un remate de Borja González para establecer el momentáneo 2-0.



El doblete permitió a Curro Sánchez arrebatar el liderato de la clasificación al delantero del Mirandés Carlos Martín, que encadenó su segunda jornada consecutiva sin marcar, tras no ver portería en la derrota (1-2) que el equipo burgalés encajó este domingo en casa ante el Leganés.



Sequía que no desaprovecharon el delantero marroquí del Levante Mohamed Bouldini, que abrió el marcador en la victoria (2-0) de los "granotas" sobre el Eldense, y el atacante de Villarreal B Alex Forés, que marcó ante el Amorebieta, para igualar a Carlos Martín en la segunda plaza con un total de cinco goles.



Clasificación de goleadores tras la disputa de la 7ª jornada:

- Con 6 goles: Curro Sánchez (4p) (Burgos)



- Con 5 goles: Bouldini (MAR) (Levante); Carlos Martín (1p) (Mirandés); Forés (Villarreal)



- Con 4 goles: Puado (1p) (Espanyol)



- Con 3 goles: Quiles (Albacete); Manu Nieto (Andorra); Aketxe (Eibar); Juanto Ortuño (Eldense); Calero (Espanyol); Iker Losada (Racing Ferrol); Roberto López (Tenerife); Ontiveros (Villarreal B)



- Con 2 goles: Dyego Sousa (POR) (Alcorcón); Jauregi, Eraso y Edwards (AUS) (Amorebieta); Fer Niño (Burgos); Ortuño (1p) y Ayllón (Cartagena); Stoichkov (Eibar); Sergio León (Elche); Chapela y Andone (ROU) (Eldense); Nico Melamed y Braithwaite (DIN) (Espanyol); Loureiro (Huesca); Dani Raba (1p) (Leganés); Gabri Martínez (Mirandés); Arana, Andrés (Racing Santander); Juan Otero (COL) y Gaspar (Sporting Gijón); Enric Gallego (1p) (Tenerife); Cédric (Valladolid)



- Con 1 gol: Fuster, Djetei (CMR), Agus Medina, Glauder e Higinio (Albacete); Jacobo González, Addai (CIV) y Chiki (Alcorcón); Garreta, Rayco Rodríguez, Sibo (GHA), Álvaro Núñez y Manu Hernando (Amorebieta); Bover, Diego Alende, Iván Gil, Pampín y Julen Lobete (1p) (Andorra); Edu Espiau, Dani Ojeda y Bermejo (Burgos); Arnau Solà y Juan Carlos Real (Cartagena); Soriano y Arbilla (Eibar); Fidel (1p), Lucas Boyé (ARG) (1 p), Nico Castro (ARG) (Elche); Carlos Hernández y Soberón (Eldense); Pere Milla, Jofre y Salvi Sánchez (Espanyol); Vilarrasa, Javi Martínez, Sielva y Obeng (GHA) (Huesca); Undabarrena, Diego García (1p), Julián Chicco (ARG), Jorge Miramón, Franquesa, Djouahra (FRA), Miguel de la Fuente y Diego García (Leganés); Cantero, Lozano, Giorgi Kochorashvili (GEO), Rey, Brugué y Fabricio (BRA) (Levante); Sergio Barcia (1p), Godoy e Ilyas Chaira (MAR) (Mirandés); Camarasa y Borja Bastón (Oviedo); Señé (1p), Héber, Álex López y Carlos Vicente (Racing Ferrol); Íñigo Vicente, Aldasoro, Peque (1p), Lago Junior (CIV) y Grenier (FRA) (Racing Santander); Djurdjevic (MON), Queipo e Insua (Sporting Gijón); Waldo y Luismi Cruz (Tenerife); Monchu, Gustavo Henrique (BRA) y Marcos André (BRA) (Valladolid); Pascual, Del Moral y Lekovic (SRB) (Villarreal); Maikel Mesa, Francés, Francho, Jair (CIV/POR), Iván Azón, Manu Vallejo, Víctor Mollejo y Germán Valera (Zaragoza)



- En propia meta: Iñigo Piña (Eldense, contra Zaragoza); Alcalá (Cartagena, contra Zaragoza).