Álex Barrera afronta su cuarta temporada en el San Pablo Burgos

El San Pablo Burgos y Álex Barrera permanecerán unidos durante la temporada 2019/20. El escolta de Esplugues de Llobregat defenderá por cuarto año consecutivo los colores del cuadro castellano, tras haber formado parte del núcleo de jugadores que ascendió desde LEB Oro y que ha permanecido durante dos años en ACB.

En la pasada campaña, Álex Barrera participó en un total de 26 partidos de Liga Endesa, en los que disputó una media de 10 minutos por encuentro. El escolta aportó con su juego en cada una de sus apariciones en la cancha a lo largo del pasado curso. Además de su incidencia en la dinámica del cuadro castellano, también impulsó sus números personales, mejorando especialmente el acierto desde el tiro exterior, donde atesoró un 48% de efectividad.

La renovación del catalán consolida su etapa en el San Pablo Burgos, lo que es "importante" de cara a "seguir en este proyecto de crecimiento del club", señala Barrera. De esta forma, jugador y equipo continuarán yendo de la mano: "Cada año el club mejora y tiene metas más altas. Yo me identifico totalmente con esta filosofía, por eso creo que es el sitio ideal". La próxima temporada contará con muchos retos para los castellanos, que afrontarán la doble competición de Liga Endesa y Basketball Champions League.

El estreno continental "supone un nuevo desafío", destaca el escolta. "Jugar en Europa será increíble. Sabemos que la liga ACB es muy exigente y tendremos que estar bien preparados para afrontar ambas competiciones", recalca. El papel de los seguidores burgaleses volverá a ser fundamental para respaldar al equipo en un año que se presupone tan duro como emocionante. "Sé al 100% que la afición no va a fallar. ¡De eso estoy seguro! Son conscientes de la importancia que tienen en los partidos y van a muerte con nosotros", recuerda el escolta. Por su larga trayectoria en el San Pablo Burgos, Álex Barrera es uno de los imprescindibles para la afición: "Me siento muy querido en Burgos y eso ayuda a poder dar el máximo cada vez que juego. Que sigan confiando en mí es algo que me motiva a seguir trabajando duro cada día".