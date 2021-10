98-67. Ilunion no da opción al Servigest Burgos

Desde el inicio dejó claro el equipo local que no iba a dejar el más pequeño margen para la sorpresa. Servigest Burgos se vio superado por la defensa madrileña que no le dejaba opción de buenos tiros, y en defensa no podía hacer nada contra el gran acierto de Ilunion. De este modo, la primera canasta burgalesa llegó en el minuto cinco de partido, para cuando los locales ya llevaban 13 puntos. La diferencia siguió creciendo, 22-2 en el minuto siete tras el tercer triple de Bywater, y hubo que esperar a los últimos compases del primer cuarto para ver el despertar ofensivo burgalés. Del 28-7 a falta de noventa segundos para los primeros diez minutos, se pasó al 28-17 tras la canasta conseguida en el primer ataque del segundo cuarto.

Los burgaleses no le perdían la cara al partido y durante los minutos que transcurrieron hasta el descanso fueron capaces de intercambiar canastas con los madrileños. Los visitantes se llegaron a acercar hasta el 32-25 del ecuador del segundo cuarto, se mantuvieron en esa distancia un par de minutos más, 38-31, pero ahí se les acabó la gasolina y los locales recuperaron al descanso los trece puntos de deferencia con los que habían empezado el cuarto, 46-33.

Tras el intermedio, Ilunion salió en tromba y puso tierra de por medio rápidamente. Recuperó el margen de veinte puntos en el minuto veintidós, 55-35, y siguió ampliando su diferencia hasta conseguir superar la treintena, 76 -44 tras dos tiros libres de Bywater. De ahí al final se entró en un nuevo periodo de intercambio de canastas que llevó hasta el 98 a 67 con el que concluyó el partido.

El propio entrenador burgalés reconoce que “el partido no ha tenido mucha historia” y que “ha dejado patente la diferencia de intensidad, de juego y de nivel que hay, hoy por hoy, entre ambos equipos”. En su valoración al final del encuentro, comentaba que solo a partir del minuto cinco su equipo había empezado ganar confianza en el tiro y que ello le había llevado a subir un poco la intensidad defensiva, pero lamentaba los problemas con el rebote defensivo que les impidieron jugar al contraataque o, al menos, con más velocidad. “Toca seguir trabajando para estar preparados para cuando haya la más mínima oportunidad.”, decía un Rodrigo Escudero que no quiso acabar su valoración sin alabar “el juego y la actitud del equipo rival”.

Servigest Burgos jugará su próximo partido contra Fundación Aliado Valladolid el próximo fin de semana.