90-82. El UBU Tizona desciende a LEB Plata tras perder ante el Real Canoe

El Tizona Universidad de Burgos no pudo superar al ZTE Real Canoe en su desplazamiento hasta tierras madrileñas y desciende a LEB Plata tras el resto de partidos disputados esta jornada. El conjunto azulón necesitaba el triunfo para seguir vivo en la LEB Oro, pero los madrileños fueron superiores.

En principio el partido fue igualado, con los madrileños un pequeño paso por delante. En el segundo cuarto, el Real Canoe se mostró intratable y aprovechó los errores en defensa del Tizona para abrir una amplia brecha. La reacción de los de Lluís Riera llegó tras el descanso y los azulones fueron mejorando poco a poco sobre la pista. El equipo burgalés llegó a ponerse a solo cuatro puntos del rival, pero no pudo culminar la remontada.

El conjunto burgalés iniciaba su último mes de competición, con cuatro auténticas finales por la permanencia en el horizonte. La primera de ellas tenía lugar en Madrid donde los burgaleses visitaban el pabellón de la calle Pez Volador, hogar del ZTE Real Canoe. El conjunto entrenado por José Rey se encontraba ya descendido a LEB Plata, pero los burgaleses no salían con confianzas a la cancha ya que el rival, como aseveraba Lluís Riera en la previa, había mostrado un buen nivel de juego en sus últimos choques.

El partido comenzó de forma igualada, con el conjunto azulón haciendo daño desde el triple por medio de Joseph y Nicholas (8-8). Los madrileños, por su parte, querían hacerse pronto con el mando del encuentro y anotaron por partida doble por medio del veterano Clark en transición.

El juego en el perímetro en ambos lados de la cancha daba sus frutos y tanto Joseph como Miguel González iniciaban su particular duelo desde el triple. No tardarían en sumarse a la anotación el capitán Ayoze y el riojano Galarreta, recién entrado en cancha (18-18). Los minutos pasaron con pocas interrupciones, un juego rápido y un Tizona al que el lanzamiento exterior no se le puso de cara en la recta final del primer cuarto. Los locales lo aprovecharon para lograr una pequeña renta para liderar el encuentro (22-18). Tras la pausa técnica entre periodos, Úriz anotaba sus primeros puntos y el canterano Revilla gozaba de minutos en la pintura. Pese a ello, los locales salieron con más ímpetu y con dos canastas del joven Ander Martínez se distanciaban en el marcador (28-22).

Lluís Riera buscaba soluciones para cambiar el rumbo del encuentro y daba entrada tras el tiempo muerto a Brian Starr e Imobach Pomares. Pese a ello, los amarillos siguieron enchufados y lograron su máxima renta de 13 puntos gracias a un triple de Alberto Martín (33-20). La respuesta exterior del Tizona no tardó en llegar y tanto Starr como Nicholas encestaban desde el perímetro. Volvía a pista el senegalés Barro y se encargaría de recortar distancias con un potente mate a una sola mano. El esfuerzo ofensivo quedaría, sin embargo, anulado por los problemas en defensa del Tizona, que no lograban parar a sus rivales. Ander Martínez y Nacho Arribas encestaban desde el triple, logrando una nueva renta máxima (46-28).

Los burgaleses no encontraban la forma de frenar a un Real Canoe que, liberado de la presión de partidos previos, mostraba su mejor versión de la temporada. Un nuevo triple desde la esquina de Daniel Clark establecía una renta de difícil recuperación. El veterano Ricardo Úriz trataba de rescatar a los suyos anotando un triple que sucedía a una buena anotación interior de Mus Barro (53-35). El partido llegaría a su ecuador con una canasta sobre la bocina de Alberto Ruiz de Galarreta que permitía a los suyos reducir la barrera de los 20 puntos en contra.

Tras la reanudación, los burgaleses salían con convencimiento a la cancha, con un activo Joseph que anotaba los primeros puntos mitad de la segunda mitad. El Tizona había regresado a la pista con un punto más de velocidad, imprimido por el propio norteamericano e Iván Martínez. También mejoraron los de Lluís Riera en defensa, cerrando su aro con mayor intensidad (57-43). El capitán Ayoze buscaba también los robos en campo propio para salir al contragolpe, como ya hizo el equipo azulón en el pasado partido. Llegaría entonces el momento de Mus Barro, quien se hizo fuerte en la pintura y logró ocho puntos en apenas un minuto. El senegalés culminó varias jugadas rápidas de su equipo convirtiendo además los tiros adicionales (63-51).

El conjunto entrenado por Lluís Riera apostaría por el lanzamiento exterior en los minutos posteriores para remontar el partido, aunque seguía sin tener el acierto de otros encuentros. Nicholas sí que lograba marcar desde lejos para romper con una pequeña racha negativa de los suyos. Los problemas llegaban también en el puesto de cuatro, donde Nicholas y Joseph se cargaban de faltas de cara a la recta final del encuentro. El marcador no se movería en los compases restantes del tercer cuarto al reajustar el Real Canoe su juego defensivo (69-55).

También mejoraron en la parte trasera los visitantes en el inicio del periodo definitivo, con un marcaje zonal más ferreo. El navarro Úriz volvería a anotar en transición tras el buen tapón previo de Khadim Sow sobre un rival. El Tizona no cedía en su empeño, buscando varias alternativas en con las que lograr una remontada que poco a poco parecía más factible. La diferencia en contra de sus intereses seguía cayendo a medida que anotaban Joseph y Ayoze, quienes colocaban a su equipo a tan solo siete puntos del rival (76-69). El acierto del canario desde el tiro libre igualó aún más el partido y un mate de Barro tras recuperación ponía al Tizona a solo cuatro puntos de su oponente.

Los locales reaccionaron a tiempo y De la Rúa encestaba desde media distancia tras un importante rebote ofensivo de un compañero. Tras el tiempo muerto, la pizarra de Riera quedaba plasmada en un triple de Joseph. Se sucederían sendas pérdidas en ambos lados de la cancha y Chinedu culminaba un alley-oop dentro del último minuto (85-79). Iván Martínez, tras errar sus dos tiros libres, robaba un buen balón en defensa, pero los colegiados pitaban pasos en la contra del vallisoletano. Los locales supieron jugar con cabeza los últimos minutos y prácticamente sentenciaron el partido con un dos más uno del norteamericano Chinedu. Joseph maquilló el resultado con un triple lejano que no pudo evitar la derrota de los burgaleses.

El mejor de los visitantes fue Mus Barro, con 18 puntos, 11 rebotes y 28 créditos de valoración. La anotación la lideró el alero norteamericano Kris Joseph con 20 puntos. Con esta derrota, el Tizona Universidad de Burgos prácticamente se despide de la categoría a la que consiguió ascender el curso pasado. El equipo azulón disputará su siguiente encuentro el próximo viernes en El Plantío ante el Bàsquet Girona.





Ficha técnica:



ZTE REAL CANOE NC: 90

TIZONA UNVERSIDAD DE BURGOS: 82





ZTE Real Canoe NC: González (6), De la Rúa (9), Gil (8), Chinedu (14), Clark (19) –quinteto inicial-, Martín (5), Bercy (4), Ander Martínez (21), Eleraky (1), Arribas (3) y Navajas (-).

Tizona Universidad de Burgos: Ayoze (10), Iván Martínez (7), Joseph (20), Nicholas (11), Barro (18) –quinteto inicial-, Starr (3), Sow (-), Imobach (-), Úriz (7), Galarreta (6), Revilla (-) y Salinas (-).

Árbitros: Mas Cagide, Lázaro Rodríguez y Ávila Zurita.

Parciales: 22-18 / 33-19 / 14-18 / 21-27.