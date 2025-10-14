La Pizarra 5x06: El Burgos CF necesita un cambio de rumbo

Todavía no nos recuperamos de la doloroa derrota del Burgos en El Plantío. El equipo de Luis Miguel Ramis cayó por 0-1 ante el Real Valladolid en un derbi regional muy igualado y trabado, decidido por un solitario gol de Chuki en la segunda mitad.

El Burgos comenzó tanteando el área rival, pero con el paso de los minutos, el Valladolid se hizo con el control del juego y el encuentro perdió ritmo entre interrupciones y faltas constantes. La primera parte terminó sin apenas ocasiones y sin tiros a puerta por parte del conjunto blanquinegro.

En la reanudación, una falta al borde del área la transformó Chuki con un gran disparo que Cantero no pudo detener. El Burgos reaccionó tarde pero tuvo dos ocasiones muy claras: un disparo de Mateo Mejía que se estrelló en el palo y un cabezazo de Fer Niño que el portero visitante, Guilherme, sacó con una gran intervención.

El Valladolid gestionó el tramo final con oficio y el Burgos, falto de ideas y acierto, encajó su primera derrota de la temporada en El Plantío. Ante esta situación, el exjugador de Primera División, entrenador y comentarista de COPE Burgos, Luis Sierra, analiza qué sucedió en el derbi y la deriva que está tomando el equipo y que ya advirtió el mismo Sierra semanas atrás.

Además del planteamiento de Ramis, Sierra se fija en los cambios al descanso, la ausencia de Curro y por qué Aitor Córdoba quedó relegado una vez más al banquillo. Tras un profundo análisis sobre las mejoras posibles, ponemos la vista en el difícil partido de la próxima jornada, ante el líder, el Cádiz.