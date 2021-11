La Cuenta Atrás 1x06: Derbi para ilusionar a la afición del Burgos CF

Nuevo derbi regional para el Burgos CF que recibe este domingo a las 18:15h. a la Ponferradina. Un encuentro que no será fácil porque los nuestros se tienen que reponer de una semana negra con 3 derrotas consecutivas y el equipo berciano viene en buena racha y en puestos de play off a Primera División. Pero los derbis en el Plantío no se nos han dado nada mal. Analizamos lo que puede dar de sí y las claves del equipo rival.