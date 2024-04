Una profesora de infantil en Ávila revela la curiosa confusión que tuvo su alumna en clase: "¿Tuberculosis?"

El oficio de maestro es uno de los primeros conocidos. Siempre ha consistido en dar luz, en mostrar, en crear, en predisponer para el crecimiento personal, en ilustrar. Pero el magisterio va más allá, como demuestra esta profesora de infantil de Ávila en su cuenta de TikTok con una historia que le dio una de sus alumnas.

????‍??Un profesor de Canarias desvela el mensaje de una de sus jóvenes alumnas y las redes arden: "Denuncia"?? https://t.co/kvVe9INnsx — COPE (@COPE) April 8, 2024

Un maestro de preescolar es un maestro, mentor que trabaja con niños en edad primaria. Organiza el proceso educativo, inculca a los niños pautas morales y éticas. Se ocupa de su socialización y preparación para la escolarización. Es adecuado para personas activas y creativas que aman a los más pequeños.

La docencia es una de las profesiones que requieren de mayor vocación. La Educación Infantil es la etapa educativa que atiende a niños desde su nacimiento hasta los seis años. El compromiso de los profesores con la formación y el desarrollo de sus alumnos es clave para el éxito en su labor.

Lo motivador es que existen un sinfín de técnicas y metodologías que se desarrollan continuamente para estimular y desarrollar las capacidades de los más pequeños. Si tienes vocación por el servicio, esta carrera sin dudas es para ti. Ya que la docencia es un área que entregue la posibilidad de colaborar con un sector de la comunidad.

Una profesora

Llevar una clase de alumnos exige una gran preparación no solamente en conocimientos sino también en pedagogía y en algo en lo que es más difícil formarse: en valores entendidos como normas de conducta y actitudes que guían nuestro comportamiento, que son coherentes con lo que consideramos correcto y que dan forma a nuestra manera de ser.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un profesor de primaria oculta a sus alumnos que tiene cáncer y termina contándolo de forma muy diferente https://t.co/yzBIWBRZI8 — COPE (@COPE) March 22, 2024

Durante la etapa de Educación Infantil se potencia el desarrollo afectivo, el movimiento, los hábitos de control corporal, la mejora de la comunicación y el lenguaje o las pautas elementales de convivencia y relación social, así como apoyar el desarrollo de estas capacidades, propiciar que los pequeños descubran y conozcan su entorno más próximo.

En este proceso el educador se ocupa de las capacidades motrices, integradoras, emocionales y lúdicas para el desarrollo cognitivo. El trabajo que realiza la Educación Infantil es clave. Es aquí donde se debe estimular de la manera adecuada a los más pequeños.

La curiosa confusión que tuvo su alumna en clase

"Hoy me viene una niña a mi mesa y me dice: profe, tengo tuberculosis", comienza su historia María en su cuenta de TikTok, "me quedo quieta y le digo: ¿Qué?". La respuesta de la pequeña no tiene parangón: "Me lo dijo ayer el médico". La profesora se preocupó por su situación: "¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?".

La niña continuó con su explicación: "Bien, el médico me dijo que con el masaje que me dio y un poco de reposo se me pasaría, que es algo normal". Esto hizo dudar a María: "Amor, ¿a qué médico fuiste?". La pequeña le descubrió que había ido "al fisio", por lo que la siguiente pregunta estaba clara.

"¿No es posible, cariño, que te dijese que tienes tortícolis y no tuberculosis?", cuestiona la profesora, "y me dice: Ah, sí, eso es que me confundo". María se tranquilizó: "Hija, no te preocupes, eso nos ha pasado a todos. Durmiendo un poquito y relajándonos se nos pasa". La profesora confiesa que estaba "a punto de colapsar".