Literatura al cuadrado

La Asociación Cultural de Novelistas Abulenses «La sombra del ciprés» y Cerveza Raíz Cuadrada se unen en el I Festival Literario “El origen lo ponen los libros”, que tendrá lugar desde el próximo lunes, 19 de octubre, hasta el día 23 de este mismo mes.

Se trata de un festival cien por cien on line, que tendrá como temática principal el inicio del idilio de los participantes con la literatura. El nombre del festival está basado en el eslogan del Raíz Cuadrada, “El origen lo ponemos nosotros”, seña de esta marca de cervezas abulense.

Este festival contará con tres líneas de acción.

• Por un lado, existirá una dinamización de contenidos en redes sociales, donde los socios de «La sombra del ciprés» realizarán recomendaciones por vídeo, de libros que les han marcado en la infancia, todo el bajo el hashtag #Elorigenloponenloslibros. Todo el que lo desee, por supuesto, podrá unirse a este movimiento en redes, que durará toda la semana, con su propia grabación

• Por otro lado, se dará visibilidad al centenario de Miguel Delibes con una nueva acción, que se suma a las ya realizadas durante este año, y que consistirá en inundar las redes con #Lasombradelcipréses

Todo el que lo desee podrá dejar su texto en las redes sociales con este hashtag, y explicar qué es para él Delibes, su obra o su relación con el autor. Con ello pretendemos homenajear una vez más a este escritor castellano, coincidiendo con la cercanía del día 17 de octubre, este sábado, fecha de su nacimiento.

• Por último, contaremos con variadas presentaciones y ponencias. Todas ellas, a través de la aplicación de Zoom, con el fin de que sean accesibles para los usuarios de Ávila y cualquier parte del mundo desde la página web www.cervezaraizcuadrada.com/festival Todas tendrán un aforo máximo de cien espectadores y contarán con una duración aproximada de treinta minutos.

Algunos de los nombres más internacionales que podremos escuchar serán Antonio Basanta (escritor, doctor en Literatura, vicepresidente de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, ex consejero delegado del Grupo Anaya e investido con la Orden de Alfonso X, el Sabio) y Sahar Delijani (autora del best seller internacional A la sombra del árbol violeta, traducido a treinta idiomas y publicado en setenta y cinco países; y licenciada en Literatura por la Universidad de Berkeley, California).

Por supuesto, también podremos escuchar los testimonios literarios más cercanos, de nuestra tierra, en boca de Marta Ingelmo (periodista de Televisión Española), Mercedes Martínez (presidenta de Cruz Roja Ávila) y Cristóbal Medina y César Díez (fundadores, junto con el fallecido Alfredo Rodríguez, de la Asociación Cultural de Novelistas Abulenses «La sombra del ciprés»).

Igualmente, cada día disfrutaremos de las presentaciones de las nuevas obras de nuestros asociados. En este festival literario, María Eugenia Hernández, Moisés González, Gustavo Garzón, Librado Casero y Lorena Rodríguez nos mostrarán sus nuevos trabajos literarios y hablarán de ellos on line.

A estas habrá que añadir la presentación digital de Ávila Amorosa, el libro colectivo que la Asociación sacó a la luz el pasado mes de abril y que vio cancelada su puesta de largo por la pandemia.

Con este primer festival de cinco días de duración, y gracias al vínculo entre la Asociación Cultural de Novelistas Abulenses «La sombra del ciprés» y Cervezas Raíz Cuadradas, no solo dinamizaremos las redes sociales en su ámbito cultural y literario, aportándonos visibilidad propia (a la Asociación y Raíz Cuadrada) y visibilidad a nuestros autores, sino que también ofrecemos en Ávila un variado cartel de presentaciones y charlas, que van desde el mero hecho de la creación de una novela,

hasta interesantes ponencias sobre los inicios en el mundo de la literatura de varias personas destacadas de distintos sectores de la sociedad abulense, sin olvidar la presencia de dos grandes figuras del mundo de las letras a nivel internacional.

Además, no podemos olvidar que el día 17 de este mes se cumplen cien años del nacimiento de Miguel Delibes, centenario que celebramos este año y al que sumamos una nueva acción entre las varias que ya hemos llevado a cabo este 2020, como la mesa redonda virtual «En casa con Delibes», en la que participaron los nietos y la hermana del autor, con motivo del Día del Libro; el reto digital “La sombra del ciprés es… abulense”, que continúa activo en nuestra web; o el concurso de dibujo y de relatos, Delibers, fallado recientemente.

Adjuntamos el calendario completo:

Lunes 19

19.00 horas: conferencia de Antonio Basanta.

20.00 horas: presentación de “El joyero de Carla” de Moisés González.

Martes 20

19.00 horas: conferencia de Marta Igelmo.

20.00 hora: presentación de “Las experiencias de un viajero llamado tiempo” de Gustavo Garzón.

Miércoles 21

19.00 horas: presentación de “EL café de las seis, Candela” de Lorena Rodríguez.

20.00 horas: presentación de “Cuatro lunas” de Librado Casero.

Jueves 22

19.00 horas: presentación del libro colectivo “Ávila amorosa”

20.00 horas: presentación de “Tal como va la herida” de Maria Eugenia Hernández.

Viernes 23

18.00 horas: conferencia de Cristóbal Medina y César Díez.

19.00 horas: conferencia Mercedes Martínez.

20.00 horas: conferencia de Sahar Delijani