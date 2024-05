“Corre, recupera tu vida” es el lema de la “I Carrera-Marcha Solidaria” del Geara que llega con el objetivo de fomentar el deporte, pero también para recaudar fondos para una asociación que ayuda en su lucha contra el alcohol a 135 personas a la semana.

Los recortes de Por Ávila a las Asociaciones y la falta de subvenciones municipales ha llevado a que el Grupo de enfermos alcohólicos recuperados Abulenses (GEARA) tenga problemas económicos para hacer frente a los gastos derivados de su actividad de ayuda a las personas que quieren dejar de beber.

Te recuerdo que Geara realiza grupos de terapia, atención individualizada, un programa de ayuda a enfermos alcohólicos y el plan Quirón, destinado a los más jóvenes.

Los gastos más importantes del Geara son el alquiler de la sede y los sueldos de las 2 profesionales que realizan las terapias.

Los sueldos de la trabajadora social y la psicóloga son sufragados gracias el acuerdo de Servicios Sociales de la Junta y el convenio de Diputación.

Los 10.000€ del alquiler de la sede se pagaban gracias al convenio del Ayuntamiento, que ahora está en vilo, como ha explicado en cope Maite Martín, gerente de Geara.

I Carrera-Marcha solidaria





La I Carrera-Marcha solidaria tendrá lugar el domingo 26 de mayo en el parque de San Antonio.

Para recaudar fondos, ya hay 90 patrocinadores para la carrera y los dorsales solidarios tienen un precio-donativo de 5€ la marcha y 9€ la carrera.





GEARA (Grupo de enfermos alcohólicos recuperados Abulenses), en colaboración con Central Park running club, cofradía de San Antonio y el ayuntamiento de Ávila, organiza una carrera y marcha solidaria el día 26 de mayo de 2024 a las 11:00 horas de la mañana.

Podrán participar en la siguiente convocatoria todas las personas que lo deseen. La recaudación total de la carrera será destinada a la asociación GEARA (Grupo de enfermos alcohólicos recuperados Abulenses), para que sin ánimo de lucro sigan ayudando a estos enfermos alcohólicos y familias que tanto sufren.

La inscripción tendrá un precio de 5 euros la marcha y 9 euros la carrera absoluta siendo gratis las carreras infantiles. Podrán realizarse las inscripciones en la web de racetime, tienda Moreno Sport (C/. Nuestra Señora de Sonsoles, 1), deportes Tiritoru (C/. Burgohondo, 2) y sede de GEARA (C/. San Juan de la Cruz, 36).

La salida de las carreras infantiles se efectuará a las 11 de la mañana en el jardín central de parque de San Antonio. Seguidamente a las 12 horas se efectuará la salida de la carrera absoluta y marcha en ese orden, dando dos vueltas al circuito (7,5 aprox.) los participantes en la carrera, mientras que la marcha constará de una vuelta (3,2Km. aprox.).

Los dorsales y bolsa del corredor para carrera y marcha podrán retirarse el mismo día de la prueba de 09:00 a 10:45h con obsequios de distintos colaboradores.

Existe un dorsal “0” para todo el que desee colaborar y no pueda participar en la carrera o en la marcha, para ello os facilitamos el número de cuenta donde se pueden hacer las aportaciones (ES34 2100 3538 8113 0051 1593).