COPE
Podcasts
Ávila
Ávila

Que tengamos salud que es lo principal: el sorteo de Navidad tan sólo deja un décimo de máquina del tercer premio en Ávila

En la administración Doña Elenita, en el sur de la ciudad

Administración Doña Elenita
00:00
Descargar

Gema Yañez, responsable administración Doña Elenita, en la Avenida Juan Pablo II. Décimo del tercer premio

Beatriz García

Ávila - Publicado el

1 min lectura0:27 min escucha

“Qué tengamos salud que es lo principal”, con esta frase podemos resumir un año más el sortero de la Navidad para Ávila. Confiábamos que este año podía romperse la racha y teníamos la esperanza de que "El Gordo" de la Navidad, o al menos una parte, se quedará en Ávila, pero no ha sido posible. 

Un sorteo que este año ha dejado bien poquito en la provincia abulense. Tan sólo un décimo del tercer premio, el 90.693, en la administración Doña Elenita en la Avenida Juan Pablo II, en Ávila capital. Y se enteraban precisamente por COPE Ávila, incluso antes de que les informarán de la delegación,  Gema Yañez, que es la encargada de la administración, se sorprendía con nuestra llamada.

Eso si, una vez que confirmaban que efectivamente habían vendido ese décimo de máquina en su administración, lo celebraban casi como si de "El Gordo" se tratará, y es que lo importante es llevar la suerte, aunque sea a tan sólo una persona.

El agraciado o agraciada con este décimo ha ganado 50.000 euros.

la suerte sigue pasando de largo por ávila

En todo caso, no podemos evitar cierta sensación de desilusión. Ávila sigue siendo, junto con Tarragona y Melilla las únicas ciudades capitales de provincia de España donde nunca ha caído El Gordo de la Lotería de Navidad.

Un primer premio que tan sólo ha dejado décimos sueltos en la provincia abulense en en tres ocasiones: En El Barraco en 2018, en El Hoyo de Pinares, en 2022 y en Poyales del Hoyo en 2023.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ÁVILA

COPE ÁVILA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking