El Pleno del Ayuntamiento de Ávila aprueba la subvención de 50.000 euros a la Junta de Semana Santa

Intensa sesión plenaria hoy en el Ayuntamiento de Ávila, no sólo por su larga duración sino por, en más de una ocasión, el duro debate político entre los grupos. Pese a todo ha primado el diálogo, saliendo adelante seis de las siete mociones presentadas, además de la subvención a la Junta de Semana Santa.





Finalmente el pleno de Ayuntamiento ha aprobado la subvención nominativa de 50.000 euros a la Junta de Semana Santa con los votos a favor de Por Ávila, Partido Popular y Vox y en contra del Partido Socialista. La aprobación de esta subvención no ha estado exenta de polémica hasta el final de la votación. El Partido Socialista ha llegado a pedir que se retirará este punto del orden del día poniendo en duda su legalidad. El concejal Fernando Contreras, ha argumentado que al no tener el Ayuntamiento de Ávila el presupuesto de 2024 aprobado no pueden concederse subvenciones nominativas. Ha amenazado incluso con denunciar la situación al Tribunal de Cuentas.









Por su parte el portavoz del Partido Popular, Jorge Pato, ha lamentado el comportamiento “negligente de cómo se ha gestionado el tema” y ha acusado a Por Ávila de utilizar políticamente una cuestión que era de “mero trámite legal y presupuestario”.









Además en este pleno se ha aprobado inicialmente la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones que ahora tendrá un plazo de 30 días para la presentación de aportaciones o reclamaciones.





También se ha aprobado de forma definitiva la ordenanza municipal de Circulación.





De las siete mociones presentadas por los distintos grupos políticos, seis han salido adelante.





El pleno ha aprobado por con los votos a favor de PSOE y Por Ávila y la abstención de PP y Vox la propuesta socialista de mejorar el servicio de Ayuda a domicilio.









Por unanimidad de todos los grupos políticos también se ha aprobado la propuesta de Por Ávila de instar a la Junta de Castilla y León que se dote al complejo asistencial de Ávila de una unidad de ictus con los profesionales necesarios, así la ha defendido su portavoz, José Ramón Budiño, (ESCUCHAR).





Las dos mociones presentadas por el Partido Popular han contado también con la mayoría del pleno. De esta manera han salido adelante las propuestas de aumentar las zonas verdes urbanas de la ciudad, así como que el consistorio inicie, a través de la Mesa de Comercio, gestiones para que los barrios anexionados cuenten con servicio a domicilio de establecimientos de comida y domicilio.





Las otras dos mociones aprobadas, aunque sin mayoría, han sido la propuesta socialista de apoyo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas; y la moción de Vox en defensa de la mujer.





En este pleno, de casi cuatro horas de duración, tan sólo ha sido rechazada la propuesta de Vox de ejemplaridad política.