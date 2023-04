Un pequeño incendio obliga a desalojar un edificio en El Grande

Si esta mañana has pasado por El Grande y has visto mucho humo y o has escuchado la sirena de los bomberos... tranquilidad porque todo ha quedado un susto;

Esta mañana se ha desalojado el inmueble de CaixaBank, el edificio de la antigua Caja de Ávila de El Grande, por un pequeño incendio.

A las 12:50h. efectivos de Bomberos de Avila y de Policía Local han intervenido en el incendio de un transformador en la principal oficina bancaria del Mercado Grande.

[12:50 18/04/2023] Efectivos de #BomberosAv y #PolicíaLocalAv intervienen en el incendio de un transformador en una oficina bancaria del Mercado Grande.



Desalojado el inmueble. Sin heridos.



— Emergencias Ávila (@EmergenciaAvila) April 18, 2023





El incidente se ha saldado con el Desalojado del inmueble y Sin heridos, tal y como ha informado emergencias Ávila.