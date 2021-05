El interior de hostelería de Las Navas y Arenas seguirá cerrado una semana más

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha decidido mantener cerrados los interiores de la Hostelería en Las Navas del Marqués y Arenas de San Pedro. Ningún pueblo más de la provincia de Ávila se une a este listado.

Pese a tener los interiores cerrados NO se ha reducido la incidencia ni en Las Navas (15 días) ni en Arenas (4 semanas), en ambos municipios la incidencia supera los 350 casos/100.000hab.

Para el alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez Mesón, la hostelería no es la responsable de esta incidencia, como demuestra el hecho de enfrentarse ya a su quinta semana en esta situación sin que los datos hayan mejorado.



Sánchez Mesón confía en que la Junta de Castilla y León “estudie otras alternativas y valores reconducir los criterios”.

Por su parte el presidente de los hosteleros abulenses, Fernando Alfayate, ha solicitado que se rebaje la incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes. (escuchar audio)



Alfayate ha vuelto a pedir que en caso de cierre “lleguen las ayudas” porque explica muchos hosteleros no pueden hacer frente a los gastos sin recibir ningún tipo de ingreso y con un año de pérdidas continuas.