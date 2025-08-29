COPE
Un grito de vida y esperanza contra la despoblación desde Muñogalindo

Entrevista / Muñogalindo estrena un doble mural de gran formato de la artista local Lara Rubín de Célix

Foto: Lara Rubín de Célix
Foto: Lara Rubín de Célix

Entrevista / Lara Rubín de Célix en COPE Ávila

Rodrigo San Pedro

Ávila - Publicado el

1 min lectura

El pasado sábado, el pueblo abulense de Muñogalindo ha estrenado un gran mural artístico cedido y creado por la artista local Lara Rubín de Célix en un “regalo a su pueblo”.

Es una de las obras de arte más grandes del Valle Ambles, creado en una doble fachada y que representa por un lado la vida y esperanza de los niños de pueblo y por otro las flores muertas de la despoblación.

Lo contaba la propia artista,  Lara Rubín de Célix,  en COPE Ávila. (ESCUCHAR ENTREVISTA)

El sábado fue la inauguración y este mural ya se puede disfrutar en la calle principal de Muñogalindo. Lara Rubín de Célix cede así su trabajo en un bonito regalo a su pueblo.

