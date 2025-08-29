Un grito de vida y esperanza contra la despoblación desde Muñogalindo
Entrevista / Muñogalindo estrena un doble mural de gran formato de la artista local Lara Rubín de Célix
Ávila - Publicado el
1 min lectura
El pasado sábado, el pueblo abulense de Muñogalindo ha estrenado un gran mural artístico cedido y creado por la artista local Lara Rubín de Célix en un “regalo a su pueblo”.
Es una de las obras de arte más grandes del Valle Ambles, creado en una doble fachada y que representa por un lado la vida y esperanza de los niños de pueblo y por otro las flores muertas de la despoblación.
Lo contaba la propia artista, Lara Rubín de Célix, en COPE Ávila. (ESCUCHAR ENTREVISTA)
El sábado fue la inauguración y este mural ya se puede disfrutar en la calle principal de Muñogalindo. Lara Rubín de Célix cede así su trabajo en un bonito regalo a su pueblo.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE ÁVILA
“Presentar presupuestos anualmente no es una opción, es una obligación constitucional. Sánchez lleva tres años vulnerando la Constitución”
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h