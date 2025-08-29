Un grito de vida y esperanza contra la despoblación desde Muñogalindo

El pasado sábado, el pueblo abulense de Muñogalindo ha estrenado un gran mural artístico cedido y creado por la artista local Lara Rubín de Célix en un “regalo a su pueblo”.

Es una de las obras de arte más grandes del Valle Ambles, creado en una doble fachada y que representa por un lado la vida y esperanza de los niños de pueblo y por otro las flores muertas de la despoblación.

Lo contaba la propia artista, Lara Rubín de Célix, en COPE Ávila. (ESCUCHAR ENTREVISTA)

El sábado fue la inauguración y este mural ya se puede disfrutar en la calle principal de Muñogalindo. Lara Rubín de Célix cede así su trabajo en un bonito regalo a su pueblo.