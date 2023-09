Ganaderos y cazadores de Gredos pendientes de la decisión de Bruselas sobre el lobo

Hace diez años los ataques de lobos en la provincia de producían de manera esporádica, en la actualidad son a diario. Sólo en el mes de mayo de este año se producían seis ataques cada día de lobo en nuestra provincia.





Según han informado desde Asaja a Cope, estaríamos hablando de cerca de 1.500 ataques al año, con alrededor de 2.000 cabezas muertas y unas pérdidas económicas que rondarían los 3 millones de euros anuales, así lo ha explicado el presidente de Asaja Ávila, Joaquín Antonio Pino.





Con más del 50 por ciento de los ataques de lobo de toda Castilla y León, la provincia de Ávila es la más afectada de la comunidad por este problema con diferencia, según Pino todo ello consecuencia de una “alocada política donde no se ha hecho ningún control del lobo”. Por este motivo desde Asaja Ávila se muestran “escépticos” con la la posibilidad avanzada por la Unión Europea de plantearse que el lobo deje de ser especie protegida.









Desde la Unión de Pequeños Agricultores de Ávila, su secretario, Ventura Rodríguez, recuerda que además de los ataques, el lobo es un animal salvaje transmisor de enfermedades importantes para las cabañas ganaderas. Sobre la posible reculación de Bruselas, indice Rodríguez en que no se trata de la desaparición del lobo, lo que los ganaderos piden es “un plan de convivencia”, donde además del control, esta especie se mantenga alejada de zonas de ganadería.





DAÑOS DEL LOBO EN LA RESERVA DE CAZA DE GREDOS

Además de a los ganaderos abulenses, el lobo está afectando gravemente a la Reserva de Caza de Gredos. La presidenta de la Asociación de Propietarios de esta reserva, María Ángeles Prieto, ha contado a Cope que cifran las perdidas económicas de los últimos cuatro años en más de un millón de euros y alrededor de 150 cabras montesas muertas, al tratarse de una presa fácil para el lobo.





Lamenta María Ángeles Prieto que “el lobo no siempre caza para comer” y que por cada cabra que se come mata seis. Para la presidenta de la Asociación de Propietarios de la Reserva de Caza de Gredos ambas especies deben coexistir, pero el lobo al no tener un depredador natural debe contar con un control.









Prieto si se muestra optimista con la posibilidad de que Bruselas cambie su opinión y el lobo deje de ser especie protegida, si bien reconoce es “muy complicado cambiar la legislación europea”.