Descienden el número de accidentes de tráfico y atropellos en Ávila capital

Los accidentes de tráfico se han reducido en Ávila capital un 40 por ciento en el último año, según datos del Observatorio de Seguridad Vial, pasando de los 471 accidentes durante el pasado 2023 a los 282 accidentes en este año que está cerca de concluir. En el 70 por ciento de los casos ha sido “el factor humano” el que ha estado detrás de los siniestros, como ha explicado José Ramón Budiño, teniente de alcalde de Movilidad Urbana. Son datos recogidos hasta el 11 de diciembre de 2025.

DESCENSO DE LOS ATROPELLOS

También en el último año ha descendido el número de atropellos en Ávila capital, pasando de 51 (en 2024) a 42 (en 2025). Carlos Blanco, Jefe de Policía Local de Ávila, ha señalado que el 70 por ciento de estos atropellos se han producido de día, desmintiendo así la teoría de la mala iluminación nocturna en los pasos de peatones. Carlos Blanco ha diferenciado entre factores y causas en estos atropellos, siendo los meteorología adversa como la lluvia o los deslumbramientos por el sol los principales factores y las distracciones las principales causas de estos atropellos.

El jefe de Policía Local, ha destacado que desde el cuerpo se está trabajando mucho para bajar “la lesividad” de todos los accidentes. También considera Blanco que el hecho de haber reducido el máximo de velocidad en algunas zonas de la ciudad ha sido fundamental, puesto que “aunque el tráfico es más lento, también es más fluido y aumenta la seguridad, incidiendo en la reducción de daños y lesividad”.

PREOCUPACIÓN POR LAS CARRERAS ILEGALES

Por otro lado, Carlos Blanco ha mostrado “preocupación” por las carreras ilegales que se están convocando en Ávila a través de las redes sociales.

Citas a las que Policía Local está intentando “adelantarse” y con las que están siendo “muy estrictos” con multas y sanciones para intentar desincentivarlas.