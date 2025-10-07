Denunciada por abandono temporal de menores: salió de fiesta y se emborracho dejando solo a su hijo de 11 años

La Policía Local de Ávila ha denunciado a una vecina de la capital abulense de 31 años por un posible delito de abandono temporal de menores, al haber dejado solo en el domicilio a su hijo de once años.

Los hechos se produjeron a las 03.10 horas del sábado 4 de octubre, cuando se recibió en Policía Local una llamada en la que se alertaba de que una mujer se encontraba tendida en el suelo en la avenida de Madrid, con signos de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Policía Local, que requirió la presencia de una ambulancia, ya que la mujer, una vecina de Ávila de 31 años, no respondía a estímulos.

La mujer se encontraba acompañada de un varón que manifestó que habían salido de fiesta con más personas desde las 00.00 horas y que, al dirigirse a sus respectivos domicilios, la mujer había perdido el conocimiento, motivo por el que él había llamado al 112 para solicitar ayuda.

Sin embargo, al llegar la ambulancia, la mujer recobró el control y rechazó ser asistida por el servicio sanitario.

Los agentes de Policía Local, al interpelar a la mujer acerca de si alguna persona conocida o familiar se podía hacer cargo de ella, indicó espontáneamente que su pareja trabajaba en Madrid y que su hijo de once años se encontraba solo en el domicilio familiar.

Ante esas declaraciones, otra patrulla de Policía Local se desplazó al domicilio de la mujer, donde localizaron al menor, quien manifestó que llevaba dormido desde las 20 horas y que, previamente, su madre le había dicho que se iba a una reunión y llegaría tarde.

Ante estos hechos, se contactó desde Policía Local con el fiscal de menores de guardia para informar de lo sucedido, disponiendo éste que Policía Local comprobase que no había alguna otra persona que se pudiera hacer cargo del menor y que, en el caso de ser así, se le trasladase al Centro Arturo Duperier de Ávila a efectos de protección, además de proceder a la detención de su madre por un posible delito de abandono temporal de menores.

Una vez comprobado que en la vivienda se encontraba únicamente el menor, se procedió a su traslado a dependencias de Policía Nacional para realizar gestiones a efectos de protección del mismo. Igualmente, los agentes que se encontraban con la madre detuvieron a la interesada, a la que se informó in situ de los motivos de la detención y de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente.

De forma previa al ingreso de la detenida en las dependencias de Policía Nacional, se procedió a su traslado para que fuera asistida médicamente en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Ávila.