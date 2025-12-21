El Ballet de Kiev regresa a Ávila con un renovado ‘Lago de los Cisnes’

El Ballet de Kiev regresa a Ávila para presentar una de las obras más aclamadas del ballet clásico, El lago de los cisnes. La función tendrá lugar el próximo 28 de diciembre en el centro de exposiciones y congresos Lienzo Norte.

Una versión renovada del clásico

Según explica el coordinador de la gira, Ignacio Iturrarte, esta versión del clásico de Tchaikovsky llega con novedades significativas. Bajo la dirección de Vicktor Ishchuk, el espectáculo incorpora nuevos decorados, cambios en la apertura y, por primera vez en las adaptaciones del director, la figura del bufón, que tendrá un papel destacado en el primer acto. "Nos parece fantástico todo lo que nos plantea el director artístico de la compañía", ha señalado Iturrarte.

Hay que derribar ese mito de pensar que el ballet solamente es para entendidos" Ignacio Iturrarte Coordinador de la gira

Iturarte ha lanzado una invitación a todos los abulenses, tanto a los conocedores del ballet como a quienes nunca se han acercado a este arte. "Hay que derribar ese mito, hay que derribar ese muro de pensar que el ballet solamente es para entendidos", ha afirmado. Además, lanza un reto a los espectadores: "Les aseguro que se van a emocionar de una manera increíble viendo al Ballet de Kiev, van a descubrir algo que jamás hubieran pensado que pudiesen disfrutar tanto".

La reivindicación de la experiencia en directo

En un mundo dominado por el consumo digital, el coordinador de la gira ha reivindicado la importancia de los espectáculos en vivo. "Lo que ocurrirá en el Lienzo Norte ese día solamente lo van a vivir los que estén allá", ha destacado. Iturrarte describe la comunión que se genera entre el público y la compañía, así como el "silencio atronador" de un público concentrado, como una emoción única que solo puede experimentarse en directo.

Cuidado hasta el último detalle

La calidad de la producción es uno de los sellos del Ballet de Kiev. Vicktor Ishchuk, antiguo bailarín solista del Teatro Nacional de la Ópera de Kiev, supervisa cada aspecto del espectáculo, desde el vestuario y los decorados hasta la impresionante sincronía del cuerpo de baile y el virtuosismo de sus solistas. "Al final, es la suma de pequeños detalles lo que hace que el Ballet de Kiev emocione", ha concluido Iturrarte.