De Ávila a La Meca: el viaje de Rafael Hernández a caballo que durará cerca de ocho meses

Hace 35 años prometió Rafael Hernández ir a La Meca a caballo tal y como hacían los antiguos moriscos. Ahora mismo su expedición se encuentra atravesando la provincia abulense. Pero si te preguntas, ¿por qué de Ávila a La Meca? Te cuento que la historia viene de mucho más atrás, de hecho, hace casi quinientos años atrás cuando el morisco abulense Omar Patún decidió emprender este viaje y dejarlo reflejado en su cuaderno de bitácora.

En esta ocasión la expedición partió hace 16 días de Aracena, en la provincia de Huelva y no desde Ávila, pero a una media de 40 kilómetros diarios han llegado hasta aquí en su camino por cumplir con el objetivo de pisar La Meca en junio de 2025.

Rafael ha contado en los micrófonos de COPE Ávila que ya se han encontrado los primeros obstáculos del viaje en nuestra provincia, concretamente en El Puerto del Pico y en El Menga donde el tiempo les ha jugado una mala pasada a pesar de toda la preparación. Lluvia, frío e incluso aguanieve han tenido en nuestra tierra.

Rafael lleva un mes jubilado. Era profesor de geografía y defiende que el no trabajar no es sinónimo de estar "desocupado" y que la jubilación no es impedimento para proponerse nuevos retos como el que ahora se enfrenta.

Desde estos micrófonos deseamos suerte a todo el equipo de Rafael Hernández en este viaje de ocho mil kilómetros repartidos en 244 etapas en ese camino hacia La Meca a caballo como los antiguos moriscos.