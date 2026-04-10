40 viviendas colaborativas en Ávila para alquiler joven

La vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles en la actualidad, según los datos más recientes del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), preocupación que se dispara entre los jóvenes y actualmente el 30% de los menores de 30 tiene la vivienda como su principal problema personal.

Para intentar paliar este problema las Administraciones se han dado la mano en la construcción de nuevas casas como las 40 que se han presentado hoy.

Hoy la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha visitado una promoción de 40 viviendas para alquiler joven que se están construyendo en la zona sur de la ciudad y ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para su construcción.

Escuchamos a la ministra en Ávila:

00:00 Volumen Descargar Foto: Gob. España La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha visitado este viernes las obras de construcción de una promoción de 40 viviendas colaborativas destinadas al alquiler asequible para jóvenes en Ávila.

Rodríguez ha reclamado “procesos de selección transparentes” para garantizar “la igualdad” en el acceso a la vivienda, y ha rechazado modelos que no den “garantías a los que más lo necesitan”.

Esta promoción contribuirá a generar “alquileres asequibles asumibles por la juventud, que va a llenar de vida estas viviendas”, ha celebrado la titular del Ministerio.

La titular de Vivienda aprovechó la presencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para agradecer la colaboración de la Comunidad en la redacción del Plan Estatal de Vivienda que “es la primera vez que ha pasado por el Consejo de Estado, hemos recibido sus aportaciones, las estamos incorporando y en apenas una semanas podré elevarlo al Consejo de Ministros para, lo antes posible, poder desarrollarlo con otras administraciones”. Un plan que, como indicó, “supone que en Castilla y León vamos a pasar de una inversión en el anterior de 101 millones a destinar 378 millones de euros, de los cuales el 40 por ciento se dirigirá a ampliar el parque público de vivienda asequible de nuestro país”.

provincia

Soluciones de vivienda en Ávila pero también en el mundo rural.

El consejero de vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha explicado que se está ampliando el parque publico de viviendas de la Junta de Castilla y León en 247 casas en la provincia si sumamos las destinadas a la venta y al alquiler joven:

00:00 Volumen Descargar Foto: Gob. España Audio: consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Súarez-Quiñones

El proceso de selección de estas viviendas de alquiler accesible será “completamente transparente” con un sorteo ante notario entre todos los interesados que cumplan las condiciones de edad e ingresos.

Suárez-Quiñones destacó la importancia de “sumar esfuerzos” en política de vivienda y puso como ejemplo la promoción de 40 viviendas visitada en Ávila donde “sobre un suelo municipal se hace un edificio de viviendas muy moderno, eficiente y con las máximas calidades, con una inversión de 5,3 millones de los cuales dos millones son fondos europeos y el resto son fondos que la Junta pone de su propio presupuesto y de financiación que luego hay que devolver”. También apuntó que en la provincia de Ávila, a través de varios modelos, al parque público de alquiler social asciende a 208 viviendas y se añadirán otras 247.

“La Junta, con distintas vías de financiación, está poniendo 900 millones de euros en materia de vivienda, 247 de la Unión Europea, otros 110 del Gobierno de España y después tenemos ayudas fiscales de 112 millones, 347 del presupuesto y de la vía financiada, e incluso las diputaciones nos ayudan con otros 30 millones a nivel de Castilla y León”, señaló el consejero en funciones, quien reclamó al Gobierno de España “la máxima interlocución para “ese Plan Estatal de Vivienda que está a punto de salir”, al tiempo que recordó a la ministra que en la Comunidad hay “colaboradores leales” en el objetivo de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.