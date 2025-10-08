40 segundos para reflexionar sobre la salud mental

Si has pasado esta mañana por El Grande habrás visto una “performance” con unas 50 personas vestidas de negro sentadas en sillas y que se iban levantando y abandonando la plaza cada 40 segundos. Se trataba de una “acción artística efímera para reflexionar sobre la salud mental”

Ha sido una acción teatral simultánea realizada en Valladolid, Zamora, Benavente, Burgos, Toro y aquí en Ávila. Lo ha organizado la Fundación INTRAS para conmemorar el Día de la Salud Mental que se celebra este viernes.

Virginia y Ana de INTRAS Ávila han contado a la prensa qué de esos 40 segundos se deben a que "cada 40 segundo se suicida una persona en España".

Intras es una asociación creada hace 30 años para trabajar con personas con problemas de salud mental y en 2024 atendió a más de 2.500 personas en España. En Ávila cuentan con una sede, pisos tutelados y una residencia.