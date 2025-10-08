40 segundos para reflexionar sobre la salud mental
INTRAS ha organizado una “acción artística efímera para reflexionar sobre la salud mental” en 6 localidades de Castilla y León, incluida Ávila
Ávila - Publicado el
1 min lectura
Si has pasado esta mañana por El Grande habrás visto una “performance” con unas 50 personas vestidas de negro sentadas en sillas y que se iban levantando y abandonando la plaza cada 40 segundos. Se trataba de una “acción artística efímera para reflexionar sobre la salud mental”
Ha sido una acción teatral simultánea realizada en Valladolid, Zamora, Benavente, Burgos, Toro y aquí en Ávila. Lo ha organizado la Fundación INTRAS para conmemorar el Día de la Salud Mental que se celebra este viernes.
Virginia y Ana de INTRAS Ávila han contado a la prensa qué de esos 40 segundos se deben a que "cada 40 segundo se suicida una persona en España".
Intras es una asociación creada hace 30 años para trabajar con personas con problemas de salud mental y en 2024 atendió a más de 2.500 personas en España. En Ávila cuentan con una sede, pisos tutelados y una residencia.
Escucha en directo
COPE ÁVILA
"Se ha incumplido la ley antiblanqueo y se han superado los límites de pago en efectivo que pone el propio PSOE en sus normas internas"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h