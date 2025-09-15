Remontada sobre la bocina y el Real Ávila suma 6 de 6

En 2ª RFEF

En el Adolfo Suárez victoria sobre la bocina del Real Ávila.

Real Ávila 2 – 1 Bergantiños

Los Goles de Carlos Pérez -en la primera parte- y de Alex Moreno en el descuento sirvieron para dar la vuelta al marcador y remontar el tempranero gol del Bergantiños (Marru en el minuto 3)

El entrenador del equipo, Marc García, destacaba en rueda de prensa el papel de todos los jugadores, de los titulares, de los cambios e incluso de los que no tuvieron minutos “estamos construyendo algo muy chulo, un grupo muy unido” y, ha dicho “son los cimientos para hacer algo que valga la pena”.

El Real Ávila suma 6 puntos de 6 posibles, está en el grupo de los de arriba con los filiales del Oviedo y del Depor. Oviedo Vetusta, Deportivo Fabril y Real Ávila son los tres equipos que encabezan la clasificación al haber ganado los dos partidos que han disputado.

En 3ª Federación:

Atlético Tordesillas 0-0 DiocesAvila

Un resultado que le permite al Colegios Diocesanos sumar un valioso punto, el segundo en dos partidos, en un campo y ante un rival complicado y dejando buenas sensaciones defensivas.