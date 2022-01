La pre-campaña en 'De un Plumazo' de Margarita Mayoral 17-enero

La verdad, no confiaba en que me fueran a hacer mucho caso cuando pedía a nuestros candidatos debate sosegado. Pero no esperaba tampoco que no solo ignoraran mi petición, sino que empezaran, esta larguísima pre-campaña, con lanzamiento de cuchillos.





Insisto en lo que ya les decía … la victoria debe ser para el mejor no para quien intente conseguirla hiriendo o desprestigiando al adversario.





Es mucho pedir, lo entiendo, pero ya que nos espera una intensa pre-campaña y campaña, los que debemos trasladar sus mensajes a los ciudadanos, como medio de comunicación, agradeceríamos contenidos y no descalificaciones y ocurrencias .





Entiendo que, en el mundo del click fácil en el que vivimos, vende más un insulto que una propuesta pero, por lo menos en estos micrófonos, no estamos dispuestos a ser intermediarios de batallas personales .