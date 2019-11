El Plumazo de Margarita Mayoral

Elecciones Generales/ 10 noviembre 2019

El huracán VOX se ha dejado sentir en Ávila y ha arrasado con los votos que Ciudadanos no ha podido retener y el PP no ha sabido recuperar. Y tengan en cuenta que el huracán de la formación de Abascal no solo ha pasado por la capital sino que también ha sacudido en los pueblos de nuestra provincia

El PP no consigue recuperar el ansiado segundo diputado pero sigue siendo con diferencia el partido más votado, aunque lejos de los resultados de anteriores comicios que le situaban siempre a la cabeza en el panorama nacional. El entonces voto fiel del PP anda dando bandazos de un lado para otro sin encontrar acomodo y ni siquiera que el líder de los populares haya sido diputado por Ávila parece sumar sino más bien todo lo contrario.

El Partido Socialista, ajeno al vendaval VOX mantiene su representante en el Congreso pero con menos apoyos quizá más debido a la menor participación que a la fuga a otras formaciones.

Ciudadanos está KO y no iba a ser menos en nuestra provincia. Sus votos eran un botín preciado para muchos, incluido Por Ávila que ha muerto de éxito. Los amarillos se han precipitado, no han calculado bien su fuerza, debían haber esperado a asentarse como partido con resultados en su quehacer municipal. El número de abulenses que les apoyaron en las municipales se han disuelto como un azucarillo hasta quedarse en casi una tercera parte.