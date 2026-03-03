El PP saca pecho de su gestión en Castilla y León frente a un Vox sin un gobierno que defender

Desde 'La Mirada de Bustos' en 'Herrera en COPE Castilla y León', el análisis del tablero electoral de Castilla y León de cara al próximo 15 de marzo refleja un movimiento lento, pero avivado por el ritmo de la demoscopia. Las encuestas ofrecen un escenario favorable al bloque de derechas, donde PP y Vox se presentan como viejos conocidos y compañeros de viaje en una legislatura que terminó de forma abrupta.

Vox, sin gestión que exhibir

El partido de Santiago Abascal, que recorre el territorio como un candidato más, sabe que la región tiene buena memoria. Los electores recuerdan cómo la formación se desprendió de sus responsabilidades de gobierno y puso fin a la primera experiencia de coalición estable, que se desvaneció en solo dos años. Ahora, Abascal dice que quiere gobernar, consciente de que será un socio clave para un PP que se perfila como el partido más votado.

Sin embargo, la formación afronta una contradicción clave en su estrategia, ya que, como se apunta en la reflexión, "no podrán exhibir gestión porque para eso hay que ser valiente y asumir el coste de gobernar". Esta falta de voluntad, que ya se ha visto en Extremadura y Aragón, podría diluir su imagen de fuerza alternativa si se prolonga en el tiempo.

El PSOE y el puzzle regionalista

Mientras la derecha avanza con el viento a favor de las encuestas, con un PP tirando de gestión y promesas, los socialistas luchan por mantener el ánimo. Su principal tarea es vestir definitivamente al alcalde de Soria como candidato, cuya imagen se ha visto afectada por informaciones que apuntan a que adjudicó a un familiar contratos en los últimos años, lo que podría erosionar la confianza de los indecisos.

Por su parte, las fuerzas regionalistas de León, Soria y Ávila, aunque no se perfilan como decisivas, afrontan la campaña con el objetivo de ser actores secundarios relevantes. Su meta es arañar escaños provinciales y tener peso en las negociaciones postelectorales, en un escenario donde, como recuerda el análisis, "las mayorías han pasado a ser minorías".