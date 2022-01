La Unión de Motociclistas denuncia a la DGT por un radar en el KM 123 de la N-502 de Toledo

La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) ha denunciado a la Dirección General de Tráfico (DGT) por la colocación de un radar del tipo 'Velolaser' en una barrera de seguridad en la carretera N-502, en la provincia de Toledo, a pesar de que este uso del cinemómetro es ilegal, según el colectivo.



La denuncia administrativa se le presentó este miércoles, en persona, al director General de Tráfico, Pere Navarro, han informado a Efe fuentes del departamento jurídico de la IMU, que han precisado que le han pedido que de instrucciones inmediatas para que dejen de colocarse cinemómetros 'Velolaser' sobre las barreras metálicas de seguridad, porque entiende que este uso de estos aparatos es ilegal.



En la UMI entienden que este uso de los radares infringe la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, porque pueden alterar el comportamiento dinámico del sistema de contención, por lo que desde 2018 está poniendo denuncias administrativas ante la DGT por la colocación de estos cinemómetros, pero hasta ahora se siguen utilizando.



En las denuncias, la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ha pedido a la DGT que les envíe el correspondiente certificado de instalación, que determine que la instalación de estos radares en las barreras metálicas no vulnera la normativa, pero hasta ahora no ha recibido ninguno.



Por este motivo, está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Seguridad Vial por vulneración de la normativa.



De momento, la IMU ha presentado a Pera Navarro una nueva denuncia administrativa, en este caso por la colocación de un radar 'Velolaser' sobre una barrera metálica de seguridad ubicada en el kilómetro 123 de carretera N-502, en la provincia de Toledo.



En ella le ha comunicado que "a vista del constante desobedecimiento a las normas técnicas por parte de la DGT relativas a barreras metálicas de seguridad, pese a las denuncias y advertencias practicadas, debemos informar de nuevo a su autoridad que se está instalando el cinemómetro Velolaser de forma inadecuada sobre la barrera de seguridad metálica, poniendo en peligro la seguridad vial, contraviniendo la normativa técnica".



También ha transmitido a Navarro, que el uso del cinemómetro "altera el comportamiento dinámico del sistema en caso de impacto y como bien sabe, inhabilita el propio sistema de contención", ha informado la IMU este jueves en una nota de prensa.



Asimismo, la asociación le ha solicitado que se den instrucciones inmediatas para "no colocar el cinemómetro con trípode dentro del ancho de trabajo de la BMS (W), ante el riesgo de salir proyectado tras impacto y las lesiones y daños que puede ocasionar" y ha recomendado que se sitúe con trípode a 1,6 metros de la barrera metálica de seguridad