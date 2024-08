La UME se incorpora al incendio de La Estrella, Toledo, que sube a nivel 2

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha incorporado a las tareas de extinción del incendio forestal detectado este martes en La Estrella (Toledo), que se encuentra en nivel 2 de operatividad por posible afección a bienes de naturaleza no forestal e infraestructuras esenciales y en el que trabajan 134 personas y mantiene confinados, al menos, al municipio de La Estrella y una de sus pedanías, Fuentes.





Así lo han confirmado fuentes del plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), quienes han detallado que a la zona afectada se han trasladado durante la noche del martes al miércoles más de 50 efectivos militares del batallón de Torrejón de Ardoz (Madrid), pertenecientes al Ministerio de Defensa.



Estas fuentes han avanzado que los medios aéreos que se han retirado durante la pasada noche, por falta de visibilidad, se van a ir incorporando a lo largo del día a la zona, donde se está consolidando el perímetro mediante el uso de maquinaria pesada.



Lo que no han podido aún confirmar desde el Infocam han sido las causas del fuego.



Este mismo organismo, a las 23.00 horas de este martes 6 de agosto, ha establecido el nivel 2 de operatividad para el incendio forestal por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal e infraestructuras esenciales y de momento se mantienen confinados el municipio toledano de La Estrella y su pedanía, Fuentes.



El fuego, que fue detectado a las 13.39 horas del martes por un vigilante fijo, está afectando a una superficie no determinada de terreno de pastizal-matorral, según indica el sistema Fidias de información de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.



En las labores de extinción participa a esta hora un operativo integrado por 20 medios (19 terrestres y 1 de coordinación y extinción) y 134 personas, a falta de la llegada de los medios aéreos.



En total, han participado 76 medios (53 terrestres, 19 aéreos y 4 de coordinación y extinción) y 380 personas.



Además de los medios regionales que trabajan en la zona y de la UME, también se encuentran la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela del Tiétar (Toledo) y la del Puerto el Pico (Ávila), ambas pertenecientes al Ministerio de Transición Ecológica, que en sus perfiles de la red social X han indicado este martes que habían sido activadas para participar en las tareas de extinción.



La zona que se está viendo afectada por las llamas pertenece a la comarca toledana de La Jara, eminentemente ganadera y con un alto valor ecológico ante la abundancia de vegetación, rutas senderistas y zonas de baño naturales.