Estos días estamos hablando con representantes de diferentes sectores y conociendo cómo les ha afectado esta pandemia y las posibilidades que tienen de salir adelante. Hoy queremos hacer una radiografía más completa y de todos los sectores empresariales. Es algo que ha hecho la Confederación de Empresas de CLM (CECAM) a través de una encuesta y los resultados no son muy alentadores. El 97% de las empresas de CLM se ven afectadas de forma negativa por la COVID-19. Hablamos con Félix Peinado, secretario general de la CECAM sobre la posibilidad de que muchas empresas se vean abocadas al cierre: “Por lo menos, lo que nos trasladan es que en torno a un 65% de las empresas tienen previsión de una caída importante de su plantilla y un porcentaje similar temen incluso por su propia continuidad”.

De momento, no hay datos de cuántas empresas se han quedado en el camino y no han logrado abrir en esa FASE 1: “No tenemos datos todavía aunque hay que tener en cuenta que en esta fase todavía hay muy poca actividad económica, en la hostelería prácticamente no tiene efecto porque las limitaciones son muy grandes y a pesar de que el comercio está abierto, como no hay movilidad y sigue habiendo mucho miedo, la actividad también es mínima”.

"Hay sectores que están repuntado como el dedicado a la venta de piscinas"

En cuanto a los sectores más afectados "Sin duda son el turismo y el comercio y los que menos, son los sectores relacionados con cuestiones socio-sanitarias y por ejemplo ayer nos llevábamos la sorpresa de que el sector de las piscinas está repuntando. También ha funcionado bien el sector industrial que no tiene que ver con la exportación y por último el sector agroalimentario que en algunos momentos ha tenido más demanda que en ocasiones anteriores”.

"Ya se ha agotado la medida estrella de ayuda de 25 millones de euros. Necesitamos una ampliación"

El Gobierno ha desbloqueado hoy un cuarto tramo de avales ICO para empresas que suma 20.000 millones de euros a las líneas ICO ya puestas en marcha, sin embargo los empresarios aseguran que son insuficientes y en muchas ocasiones no se puede cumplir con las condiciones exigidas. Sin embargo sí valoran positivamente las ayudas puestas en marcha por el gobierno regional, aunque algunas ya están agotadas: “El acuerdo lo firmamos la semana pasada y estamos viendo como las medidas están saliendo con rapidez, ya tenemos en marcha sin duda la medida estrella de la ayuda de 25 millones de euros que ya se ha agotado y esperamos que se pueda ver ampliada tal y como se comprometió el gobierno

