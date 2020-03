La donación de las máscaras de snorkel de Decathlon llega a Toledo.

El hospital Solimat recoge decenas de estas máscaras de buceo que ya están utilizando en otros hospitales para ventilar a pacientes con coronavirus.

Las máscaras de snorkel de Decathlon se han convertido en los últimos días en un recurso útil para conectar a los enfermos por coronavirus a los respiradores.

Ingenieros, sanitarios y el equipo de Decathlon trabajan conjuntamente para adaptar las máscaras de buceo de la compañía de material deportivo para paliar la falta de respiradores para los enfermos de coronavirus.

Después de comprobar como están siendo utilizadas en algunos hospitales un médico del Hospital Virgen de la Salud lanza un llamamiento para que sus amigos consigan este tipo de máscaras, ya que no necesitan respirador y se han usado con éxito en otros hospitales para soporte con el caudalímetro de oxígeno de las habitaciones.

"Las máscaras se pueden llevar al Hospital Solimat y depositarlas en una furgoneta a la entrada de la mutua"

El doctor Jesús González del Hospital Solimat en Toledo, recoge el guante y contacta con sus allegados para lograr conseguirlas y lo que en un principio es una iniciativa espontánea y privada se convierte en una auténtica campaña oficial: “Aquí en Toledo, empezó ayer por la tarde de una manera particular. Un cirujano del hospital Virgen de la Salud puso en un grupo de whatsapp que tenemos un grupo de amigos que jugamos al padel en Monteverde puso un mensaje pidiéndonos máscaras de este tipo que les habían pedido los anestesistas del hospital toledano porque podrían venir bien. En una hora llenó el maletero de estas máscaras. A mí también me preguntaron que dónde podían llevarlo porque no les daba tiempo llevarla a Monteverde y de forma particular le dije que lo acercara al Hospital de Solimat donde trabajo y tal es el interés de la gente en ayudar que esto se convirtió en algo viral y en una campaña oficial de recogida en Solimat”.

Y ese mensaje en el que se ofrecía para recoger en su trabajo (Hospital Solimat) la máscara que iba a llevar un amigo, se ha convertido en el epicentro de la recogida: "Para mantener la seguridad en todo momento se ha habilitado una de las furgonetas de transporte de la Mutua a la puerta de la clínica “La furgoneta está con las puertas abiertas y cajas y señalizado para que la gente las deposite ahí y no tengan que entrar en la clínica”. Aunque en un principio se establecía la hora de entrega de 8:30 a 15:00, el doctor González indica que el hospital está siempre abierto “

Los anestesistas ya han conseguido las máscaras suficientes para hacer pruebas, pero se seguirán recogiendo en el Hospital Solimat para que estén disponibles tanto para el hospital toledano como para cualquier otro que las solicite.