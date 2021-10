Toledo y el sur de Madrid, en alerta por el regreso de un agresor sexual de menores

Existe una localidad en Toledo que no está atravesando una situación de tranquilidad en sus calles. El motivo es el regreso de un agresor sexual de menores a Torrijos, lo que ha generado una gran preocupación entre los vecinos. Según informa el diario El Español, J.A.S.V fue condenado en 2010 a 49 años de cárcel por delitos sexuales contra siete niños de entre 6 y 17 años, cometidos en varias localidades del norte de la provincia de Toledo y el sur de la Comunidad de Madrid.

Han transcurrido 11 años, el agresor sexual ya está en la calle. Y según cuenta 'El Programa de Ana Rosa', ha sido visto en el municipio. Sin embargo, no ha quedado ahí. Presuntamente, habría tardado muy poco tiempo en volver a las andadas. El individuo habría sido visto con un coche que describía una de las niñas a las que intentó agredir antes de su ingreso en prisión.





Así daba el aviso sobre este individuo la Policía Local de El Álamo, un municipio madrileño limítrofe con la provincia de Toledo. Los agentes escribían el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial en Facebook para advertir a la ciudadanía. "Se ha detectado la presencia de un agresor sexual en el municipio. Es un hombre de entre 40 y 50 años recientemente excarcelado. Ofrece subir a su vehículo a chicas jóvenes. Extremen la prudencia y, si se le ve, avisar a la Policía Local".

Por tanto, a través de una publicación en redes sociales, el cuerpo municipal de seguridad de El Álamo indica que se trata de "un hombre de entre 40 y 50 años", aunque en televisión han dado más detalles sobre su aspecto físico. En el programa que encabeza Ana Rosa han asegurado que actualmente tiene barba y utiliza gafas de ver.









Este agresor sexual de menores, con su salida de prisión, se encuentra "sembrando el pánico en la localidad madrileña". Un temor que se está extendiendo a la población de los municipios de la comarca de Torrijos ya que "es donde se le ha visto a él en los últimos meses".

VOZ DE ALARMA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

Varias imágenes recientes del delincuente montado en su coche granate están difudiéndose a través de redes sociales. El objetivo principal es evitar situaciones de riesgo en el futuro. Sobre todo, para aquellas familias que tienen niñas en edad escolar y que siguen muy de cerca la información que les llegan sobre el tipo.

"En los pisos vacíos que están frente al Covarrubias, había uno parecido al de la foto el viernes, bien descarado mostrándome sus partes. Yo iba andando y qué susto me ha dado", escribía una vecina de Torrijos en un grupo de Facebook en el que se comenta la puesta en libertad de este señor. "En alguna ocasión también exhibía los genitales a alguna menor en la vía pública. La niña, de 10 años, logró huir", publicaba 'El País' cuando informó hace 11 años sobre la sentencia. Por aquel entonces, la Audiencia Provincial de Madrid le condenó por tres delitos de violación, tres de abusos sexuales y uno de agresión sexual contra niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años.

Por el momento no hay constancia de nuevas denuncias y fuentes de la Guardia Civil de Toledo no se han pronunciado sobre esta cuestión ni si este delincuente ha vuelto a cometer algún tipo de incidentes. Es más, han sido extremadamente prudentes y han recordado que "no se puede hacer ningún tipo de vigilancia" a alguien que ya haya cumplido su condena, aunque conocen el caso y el temor que hay por la zona.