Este lunes, 23 de agosto comienza de forma oficial la vacunación masiva sin cita previa en el Hospital Universitario de Toledo.

En "Herrera en COPE Toledo" hemos hablado con Sagrario Celada, (Directora de Enfermería de la Gerencia de A.P de Toledo).

Celada solo pide que se haga de una forma escalonada para evitar aglomeraciones "Hay vacunas para todos, yo pediría que no vinieran de golpe los primeros días".

Además de los jóvenes de 12 años, también podrán acudir a vacunarse el resto de la población que por cualquier motivo no tenga todavía la vacuna "El objetivo principal es que tengamos la vacuna todos cuanto antes, especialmente me dirijo a las mujeres embarazadas que pueden venir a vacunarse sin necesidad de cita previa o incluso las personas que no se pusieron la segunda dosis por haber pasado la enfermedad y que en estos momentos ya no hace falta esperar seis meses para ponerse la segunda dosis".