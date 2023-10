El testimonio angustioso de Víctor, el toledano que escapó de la discoteca de Murcia

Asustado, así es como se encuentra Victor todavía tras lo ocurrido.

Es de un pueblo de Toledo, concretamente de Villamuelas, y lleva en Murcia muy pocos días.

Contaba a COPE Castilla-La Mancha que “no tenía pensamiento de ir, pero estaba tomando algo en un bar y me encontré con un par de muchachos, nos empezamos a llevar bien y me dijeron que ese sábado iban a ir a un reservado ya que era el cumpleaños de un hermano suyo, yo iba a ir con los muchachos que fallecieron”.

Víctor dice que “se presentaron algo más tarde de la cuenta y conocí a otros dos muchachos más y al final, me fui con estos”. Cuando de repente, pasó la triste noticia: “Había mucho humo, empezó a oler mucho a humo, yo empecé a ver a la gente salir. Estaban desalojando, no había ni salida de emergencia ni nada”. El joven sentía que tenía que hacer algo, por eso nos cuenta que “Decidí quedarme en la puerta para ayudar a que no se formase un tapón pero asfixiándome, estaba con la camiseta por encima de la cara, protegiéndome del humo”.

Víctor se encontraba en Murcia porque le tocaba trabajar allí esa semana, cuando todo pasó, decidió hablarle al chico que lo invitó al cumpleaños, pero no le llegaban los mensajes. Finalmente, vio que era una de los fallecidos. Este joven todavía está asimilando lo que ha vivido, jamás pensó que pudo terminar con tantos fallecidos, pero agradecido con la nueva oportunidad que la vida le ha dado.