"Terapia Visual" para solucionar problemas como el "ojo vago"

Tenemos entre nosotros hoy, en este espacio ofrecido por el Colegio de Ópticos-Optometristas en Castilla la Mancha a D. Juan Carlos Fraguas Izquierdo, El Delegado de Madrid de la 1ª Delegación del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas.

- Hoy vamos a hablar de la Terapia Visual, Juan Carlos explícanos ¿Qué es eso de la Terapia Visual?

JC: Consiste en la realización de ejercicios visuales de forma controlada y programada para mejorar las habilidades visuales. Tener buena visión no es solo ver correctamente, sino tener una buena eficacia visual.

- ¿Qué quieres decir con eficacia visual?

JC: Que los dos ojos trabajen coordinadamente sus movimientos oculares. Con una buena capacidad de acomodación y de vergencias.

- Espera espera explícanos un poco todo esto.

JC: Si perdona, antes hemos hablado de habilidades visuales. Una de estas habilidades sería la capacidad de acomodación que para entendernos sería la capacidad de enfoque de los objetos. Otra sería las Vergencias donde tenemos la convergecia y la divergecia. La convergencia es cuando movemos los ojos hacia dentro hacia la nariz y la divergencia cuando los movemos hacia fuera. También necesitamos unos buenos movimientos oculares como los de seguimiento y sacádicos que son imprescindibles para leer con comodidad.

- ¿Y con estos ejercicios podemos evitar llevar gafas?

JC: No, la Terapia Visual no es para eso. Si el usuario tiene alguna ametropía primero la compensaremos con gafas o lentes de contacto y si esto es insuficiente para una buena eficacia visual, trabajaremos para mejorar la flexibilidad acomodativa que es el enfoque y desenfoque o la visión binocular y estereoscópica que es la visión en 3 D, o las vergencias. Pero se da muchas veces el caso de que la persona no tenga ninguna ametropía, por lo que no necesite lentes, pero su sistema visual no sea eficaz y lo que necesita es entrenar alguna de estas habilidades con terapia visual.

- Juan Carlos ¿qué problemas podemos trabajar con la terapia visual?

JC: Pues mira por ejemplo la Ambliopía que comúnmente lo conocemos como ojo vago. También algunos casos de visión doble. El estrés visual causado por el exceso de trabajo en cerca. Dificultades en la lectura causadas por problemas oculomotores o de vergencias Ya hemos dicho problemas acomodativos o de enfoque. Si crees que tienes algún problema de este tipo consulta con tu Óptico - Optometrista.

- Oye cuéntanos un poquito más de la ambliopía o el ojo vago ¿Qué es eso?

JC: Cuando uno de los ojos sin tener ninguna alteración en las estructuras, manifiesta una agudeza visual disminuida, aun teniendo la mejor corrección óptica y sin que, por supuesto, tenga ninguna enfermedad que pueda ocasionar el problema.

- Me estoy dando cuenta que esto de la visión es más complejo de lo que yo pensaba. Y aunque no se tenga ningún problema ¿podemos trabajar para mejorar estas habilidades?

JC: Claro Laura imagínate los deportistas, en función del deporte les puede interesa trabajar más la visión periférica, la visión central, la coordinación ojo mano, la coordinación ojo pie.

- Y ¿cómo podemos detectar que necesitamos Terapia Visual? O si nuestro hijo la necesita.

JC: Lo ideal es hacer una revisión en el Óptico-Optometrista una vez al año, pero hay diferentes señales que nos pueden hacer sospechar de una ineficacia visual Si observamos que el niño tiene falta de interés por la lectura, se salta líneas o son releídas, evita las tareas de cerca, tiene dolor de cabeza, visión borrosa o fatiga. Si tiene algunos de estos síntomas consulta a tu óptico – optometrista. Puede ayudarte a que su función visual sea más eficiente.

- Y por último ¿la Terapia visual es útil a cualquier edad o está más indicada en niños?

JC: Bueno en función de la habilidad visual que se quiera mejorar lo podríamos trabajar a cualquier edad pero tenemos que tener en cuenta que con la presbicia o vista casada vamos perdiendo capacidad de enfoque. Hay habilidades que si podremos entrenar y otras no. Lo mejor es que ante cualquier problema consultemos con nuestro óptico – optometrista de confianza