El suicidio es la primera causa no natural de muerte en España. Pero se puede evitar

Hoy 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevencion del Suicidio con el lema “Tú salud emocional, la mejor vacuna para prevenir el suicidio”.

En Toledo el Teléfono de la Esperanza está a disposición de cualquier persona que necesite ayuda.

En “Herrera en COPE Toledo” hemos hablado con la voluntaria Heli Díaz.





El suicidio es actualmente la principal causa de muerte no natural en España. Desde el año 2002 la OMS (Organización Mundial de la Salud) aconseja que se dé visibilidad al suicidio con normalidad y pide a los periodistas y medios de comunicación alejarse de la leyenda urbana que dice que hablar del suicidio produce un efecto contagio. “Podemos salvar vidas, sobre todo perdiendo el miedo a hablar de ello. Cuando tengo un llamante que está muy mal y me habla de lo que siente, su ansiedad disminuye y todos podemos ser voluntarios en la vida, podemos ayudar y está en nuestra mano”.

"Cuando alguien llama es porque duda entre la vida y la muerte y ahí está la labor del voluntario"

En Toledo el Teléfono de la Esperanza es el 925 23 95 25 y a nivel nacional 717 003 717, un teléfono que ha salvado vidas “He tenido llamadas con suicidios en curso y he hecho todo lo que he podido. Cuando alguien llama es porque duda entre la vida y la muerte y ahí está la labor del voluntario, encontrar en esa persona un motivo para vivir”. Motivos que en ocasiones pueden parecer banales “para una señora que tiene 7 gatos, puede ser su razón de vivir, nuestros hijos, un proyecto no terminado o la perspectiva de un futuro si eres muy joven”.

Hay señales como hacer testamento o cerrar las redes sociales

Todos podemos ayudar. Hay señales de alerta que nos ayudan a identificar a una persona que puede estar pensando en terminar con su vida “Señales como voy a hacer testamento, voy a cerrar mis redes sociales, es que ya no merece la pena vivir. Está apático, irascible... “.

El siguiente paso es ser valiente y ofrecer nuestra ayuda “preguntar a esa persona si está bien y dejarle claro que le puedes ayudar y que puede contar contigo”.

Esta noche se iluminará de verde esperanza monumentos en Toledo, Olías y Bargas

A las 12:00 se ha procedido a la lectura del manifiesto a favor de la prevención del suicidio “donde hemos pedido un Plan de prevención del suicidio, mejorar la atención primaria y los servicios de salud mental y plan de actuación en las redes sociales”. Yesta noche se iluminará de verde El baño de la Cava, la Puerta de Alcántara y el Paseo Federico García Lorca “También otros edificios en Olías del Rey y Bargas que se han unido a esta iniciativa. Esta noche no será una noche oscura, habrá esperanza para todos”.









El ayuntamiento ha querido mostrar también su apoyo a la labor realizada por los voluntarios de El Teléfono de la Esperanza, con la presencia en el acto de diferentes concejales y miembros de todos los grupos políticos .

La delegada provincial de Sanidad, Rocío Rodríguez también ha querido participar en este acto y ha señalado el respaldo del Gobierno regional a todos los profesionales que desde las unidades de Salud Mental y desde la Atención Primaria trabajan en la detección precoz de tentativas de suicidio. También ha querido agradecer a las personas que trabajan en el Teléfono de la Esperanza “Vuestra labor permanente las 24 horas del día y los 365 días del año es encomiable, muy necesaria y cuenta con todo nuestro apoyo, respeto y agradecimiento” ha indicado la delegada provincial.