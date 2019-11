"No es necesario tener gobiernos de coalición sólo ir de la mano en los asuntos importantes"

Faltan apenas unas horas para el cierre de la campaña electoral y se acerca a los estudios de Cope, Sergio Gutiérrez, el cabeza de lista socialista al Congreso de los Diputados por Toledo, tras un encuentro con mayores en el hotel Pintor El Greco donde por supuesto han hablado de pensiones: "Al final estamos viendo que las pensiones han sido los grandes paganinis de las crisis ecónomicas y el PP nos engañó. Se presentaban siempre como los grandes garantes de las pensiones, pero sólo subieron un 0,25% y al mismo tiempo incrementaron el pago sanitario y la luz , en definitiva,perdieron mucho poder adquisitivo".

Ante la situación de todos contra todos, Sergio asegura en que no es necesario tener gobiernos de coalición. "la obligación de los políticos es llegar a acuerdos, no es necesario tener gobiernos de coalición para afrontar juntos como sociedad, como país, con altura de miras, los principales partidos los problemas cruciales del país" y ante la posibilidad de acuerdos programáticos que faciliten la investidura del partido mas votado insiste : "Yo es que creo que tenemos que ser demócratas y entender lo que nos piden los ciudadanos. Ellos votaron y cumplieron con su deber, pero los políticos no hemos cumplido con nuestra obligación, porque al final cuando la segunda fuerza política, las terceras y las cuartas no tienen mayoría alternativa al gobierno, tienen que favorecer que gobierne el más votado. Y en esta caso recrimino de manera particular al PP y a Ciudadanos lo que han hecho".

En cuanto a los grandes problemas que hay que solucionar en la provincia de Toledo aclara cómo están adoptando medidas para la línea convencional del ferrocarril o el problema del agua y el trasvase Tajo-Segura.

Escucha la entrevista completa: